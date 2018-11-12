مال وأعمال

وقعت شركة الاستشارات الغذائية الكويتية «بليف نيوترشن» ممثلة بمؤسسها فيصل رشاد الشوا اتفاقية مع ناديNK LOKOMOTIVA ، وهو من اندية الدرجة الممتازة في مدينة زغرب بجمهورية كرواتيا والذي تأهل كذلك لبطولة أوروبا في العام 2015/2016، وذلك لتقديم الاستشارات الغذائية والرياضية للنادي.

وتم عقد هذه الاتفاقية لمساعدة لاعبي الفريق الاول للنادي بالارتقاء لمستويات عالية من الأداء بواسطة مراقبة وتنظيم النظام الغذائي للاعبين .

وتعد شركة بليف نيوتريشن الأولى من نوعها في الكويت في تقديم هذه الخدمة العالمية لجميع الأندية الكبرى في أوروبا والعالم والمعروف ان التغذية الصحية تلعب دوراً كبيراً في تحسين وتطوير مستوى اللاعبين حتى في أدائهم داخل الملعب .

وتقوم شركة «بليف نيوترشن» من خلال تقديم الخدمة العلمية الصحيحة للتغذية ومراقبة جميع اعضاء الجسم خلال وبعد عمل النظام الغذائي الكامل للاعبين للوصول الى وضع الجسم والاداء في أفضل حالاته .

وتعتبر هذه خطوة كبيرة لشركة «بليف نيوترشن» وللكويت بأن تبدأ شركة كويتية بتقديم خدماتها لأحد أكبر الأندية في أوروبا والتي يمكن لأندية الكويت اتباعها للإرتقاء بمستوى اللاعبين والرياضة في البلاد.

