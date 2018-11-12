مال وأعمال

أبوظبي - «رويترز»: تبحث السعودية مقترحا لخفض إنتاج أوبك وحلفائها من النفط بما يصل إلى مليون برميل يوميا وذلك حسبما أبلغ مصدران قريبان من المناقشات .

وأضاف المصدران أن المحادثات لم تنته بعد لأن جانبا كبيرا يتوقف على حجم التراجع في الصادرات الإيرانية.

وقال أحد المصدرين في أبوظبي حيث من المقرر عقد اجتماع لجنة مراقبة السوق يوم الأحد والذي تحضره السعودية وروسيا «ثمة نقاش عام يدور في هذا الصدد. لكن السؤال هو حجم الخفض الذي تحتاجه السوق».

وسأل الصحافيون وزير الطاقة السعودي خالد الفالج ما إذا كانت السوق متوازنة فأجاب «سنعرف. سنعقد اجتماعنا لاحقا».

وفي الشهر الماضي قال الفالح إنه قد تكون ثمة حاجة للتدخل لخفض المخزون الذي زاد في الأشهر الأخيرة.

وقال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي إن غالبية أعضاء أوبك ومصدري النفط الحلفاء للمنظمة يدعمون خفض المعروض العالمي من الخام. وقال الوزير عندما سئل عن الحاجة إلى خفض الإمدادات «العديدون منا يرون هذا». وأجاب على سؤال إن كان الخفض قد يصل إلى 500 ألف أو مليون برميل يوميا قائلا «أعتقد أن من غير المنصف أن أعطي أرقاما في الوقت الحالي». كان الوزير العماني يتحدث في أبوظبي حيث تجتمع لجنة مراقبة سوق النفط امس الاحد بحضور السعودية وروسيا أكبر مصدرين للخام في العالم. وقال الرمحي «نحتاج إلى توافق آراء»، مشيرا إلى ضرورة موافقة روسيا غير العضو في أوبك على أي قرار.

