مال وأعمال

ينظم بنك بوبيان بالتعاون مع الفريق التطوعي بلو سيركل BLUE CIRCLE وشركة الادوية العالمية روش ROCHE حملة تحت شعار «قِيس حلاتك» بمناسبة اليوم العالمي للسكر تتضمن مجموعة من الفعاليات لجميع افراد العائلة بهدف التوعية بأهمية الكشف الدوري والوقاية من السكر باتخاذ التدابير المسبقة اللازمة .

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبة صالح البسام ان هذه الحملة تأتي في إطار احتفالات الكويت مع العالم باليوم العالمي للسكري والذي يركز هذا العام على اهمية دور العائلة في التوعية بخطورة السكري .

واضاف ان تنظيم بوبيان لهذه الحملة يأتي في إطار مسؤولية البنك الاجتماعية التي تسعى إلى التوعية بأهمية الحفاظ على الصحة من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التى تقي الانسان العلاج انطلاقا من مقولة «الوقاية خير من العلاج».

وأضاف ان ابرز ما يميز الحملة انها تتم من خلال التعاون مع مجموعة من الشباب الكويتي المميز من أعضاء فريق بلو سيركل التطوعي إلى جانب طاقم المتخصصين من خبراء واخصائي التغذية والصحة العامة . من جانبها، قالت مؤسسة فريق بلو سيركل التطوعي مريم الاستاد ان الهدف من تنظيم هذه الحملة هو نشر التوعية بمدى أهمية المحافظة على نسبة السكري في الدم وذلك من خلال الفحوصات اليومية والدورية سواء للمصابين او غيرهم .

وأضافت تهدف الحملة ايضا إلى تحقيق رقم قياسي لعدد من سيتم قياس نسبة السكر في الدم لديهم من زوار الافنيوز من جميع المراحل العمرية وبوجود مجموعة من المتخصصين في هذا المجال لتقديم الاستشارات والنصائح للجميع حول كيفية المحافظة على الصحة والابتعاد عن ابرز مسببات ارتفاع السكري في الدم .

وأوضحت الاستاد ان الحملة التى تستمر لمدة يومين الجمعة والسبت 16 و17 نوفمبر 2018 من الساعة 10 صباحا الى 10م تتضمن ايضا جزء مخصص للأطفال يشمل ألعاباً ترفيهية ومختصين لفحص نسبة السكري لهم.

وأضافت « تحرص الحملة ايضا على فحص اكبر عدد من الاطفال المصاحبين لعائلاتهم للاطمئنان عليهم وقياس نسب السكري في الدم انطلاقا من شعار اليوم العالمي للسكري هذا العام والمخصص للعائلة».

من جانبها، قالت عضو الفريق التطوعي بلو سيركل منيرة العوضي ان هناك العديد من الرسائل التى تسعى الحملة لتوصيلها في مقدمتها أن السكري يعتبر حالة وليس مرضا طالما استطاع الشخص المصاب التحكم فيها وأنه لن يعوق الشخص من أن يعيش حياة طبيعية وتحقيق جميع أحلامه.

وأضافت ان الارقام الخاصة بالكويت تعتبر مرتفعة وتحتاج الى المزيد من التوعية حيث انه وحسب تصريح الفيدرالية العالمية للسكري فان عدد حالات الإصابة بالسكري في الكويت بلغت حوالي 441 الف حالة سواء من النوع الاول او الثاني في عام 2017 .

من ناحية أخرى قالت العوضي ان فريق بلو سيركل التطوعي يمارس انشطته من خلال مؤسسة بلو سيركل الخيرية وهي مؤسسة غير ربحية تتكون من مجموعة شبابية تطوعية تهدف إلى نشر التوعية وتقديم الدعم المعنوي للأشخاص المصابين بالسكري.

