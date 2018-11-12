مال وأعمال

أعلنت شركة كامكو للاستثمار، عن رعايتها البلاتينية لمؤتمر جمعية الخليج للسندات والصكوك (GBSA) حول اسواق الدين ورأس المال والذي عقد مؤخراً في دبي - الامارات العربية المتحدة، بمشاركة وحضور ممثلين عن كامكو ومجموعة من خبراء الاستثمار رفيعي المستوى على مستوى المنطقة. وقد ناقش المؤتمر، الذي شهد حضوراً متميزاً من قبل خبراء القطاع الاستثماري وممثلو الجهات الرقابية لأسواق المال وعدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين، مختلف المواضيع المتعلقة بأسواق راس المال. وتضمن جدول الأعمال ثلاث حلقات نقاشية تطرقت الى آخر مستجدات والتغيرات التي جرت على الاسواق المالية فضلاً عن كلمات رئيسة القاها كبار الضيوف ومن بينهم كلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه، كما اتاح المؤتمر الفرصة من أجل الاجابة على استفسارات الحضور. وتطرق صرخوه في كلمته الافتتاحية الى التطورات التي طرأت على أسواق الدين والدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. والقى الضوء على وضع الاستثمارات في قطاع الدخل الثابت في المنطقة، والمخاطر، والتوقعات المتعلقة بمستقبل أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبهذه المناسبة، قال صرخوه «تأتي رعايتنا والشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع GBSA كبرهان على التزامنا بدعم وتنمية أسواق الدين والدخل الثابت في الكويت وجميع أنحاء المنطقة، لا سيما لما يتناوله هذا الحدث الهام والناجح من موضوعات حيوية تتعلق بالاتجاهات الحديثة لأسواق رأس المال وأسواق الدين الاقليمية. لذا تدعم كامكو بقوة مثل هذه الفعاليات التي تهدف الى تثقيف المجتمع الاستثماري وتقديم التوصيات المدروسة والمثبتة في هذا المجال. وفي هذا السياق أود أن اتقدم بالشكر الى جميع من شارك او أسهم في انجاح هذه المبادرة وعلى دورهم في تعزيز مجتمع الاستثمار الاقليمي».

هذا وقد شارك في المؤتمر ايضاً الرئيس التنفيذي لكامكو مركز دبي المالي العالمي DIFC، أنور سبيتان، حيث ادار جلسة نقاشية حول «آفاق الاعتمادات والتمويل الخليجي»، والتي شارك فيها مدير المنتجات عالية العائد في بنك ستاندرد شارترد أميت رامشانداني.

