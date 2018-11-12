مال وأعمال

أعلنت شركة «أجيليتي» عن النتائج المالية للربع الثالث من عام 2018محققة صافي أرباح بقيمة 20 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 12.3 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2017 بواقع 13.8 فلس للسهم الواحد.بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 14.8 في المئة لتصل إلى39.2 مليون دينار، كما بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث394.4 مليون دينار بزيادة 10 في المئة. وقد حققت الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام صافي أرباح بقيمة 58.9 مليون دينار أي بزيادة 19.7 في المئة بواقع 40.7فلس للسهم الواحد فيما حققت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 16.9 في المئة لتصل إلى 114 مليون دينار والإيرادات 1,150.4مليون دينار بزيادة 12.7 في المئة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق سلطان تأتي نتائج الربع الثالث متسقة مع ما حققته أجيليتي خلال عام 2018. لقد شهدنا نموًا جيدًا للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في أعمالنا اللوجيستية وعبر مجموعة شركاتنا التابعة.

كما أن استثمارات الشركة في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية في الأسواق الناشئة تؤتي بنتائج جيدة متمثلة في تحقيق المزيد من الإنتاجية، وتزايد في قاعدة العملاء، وتقديم خدمات متنوعة في مناطق جغرافية متعددة.

وتستمر الشركة في مواصلة العمل لتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 800 مليون دولار بحلول عام 2020 وأن نصبح شركة رائدة تكنولوجيًا في مجال الخدمات اللوجيستية

وتستمر أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة في تطبيق استراتيجيتها القائمة على تطوير المسارات التجارية وتقديم حلول أساسية ومخصصة للعملاء وتحسين الإنتاجية بنجاح.

وقد نمت إجمالي إيرادات «أجيليتي» للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة بنسبة 7 في المئة في الربع الثالث من العام لتصل إلى292.2 مليون دينار كماحققت صافي الإيرادات زيادة بنسبة 5.1 في المئة لتصل الى 64.8 مليون دينار مدفوعة بنمو أعمال الشحن الجوي (بنسبة 15.6 في المئة) وخدمات التخزين (بنسبة 6.4 في المئة).

وقد استمرت خدمات الشحن الجوي في أحراز أداءً قوياً معززاً بالنمو القوي لأحجام الشحن ونمو العائدات. وقد شهدت خدمات الشحن الجوي زيادة في أحجام الشحن بنسبة 11.4 في المئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2017 حيث نمت خدمات الشحن الجوي عبر العديد من المسارات التجارية وقطاعات العملاء.

