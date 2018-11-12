مال وأعمال

اشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان نتائج انتخابات منتصف المدة كانت متماشية مع توقعات الأسواق، إذ أفرزت انقساما في الكونغرس الثلاثاء الماضي. فقد استعاد الديموقراطيون غالبية المقاعد في مجلس النواب للمرة الأولى منذ 2010، فيما رفع الجمهوريون غالبيتهم في مجلس الشيوخ، ليعززوا بذلك سيطرتهم. وبالرغم من تقاعد العديد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، ادعى ترامب أن حزبه قد «تفوق أداء بشكل كبير على السوابق التاريخية». وقد ارتفع عدد الناخبين من أقل من 20 مليونا في 2014 إلى 35 مليونا، وكانت المعركة الانتخابية حامية، إذ وصفت الحملات بأنها الأغلى في تاريخ أميركا.

أما وقد استحوذ الديموقراطيون الآن على الكونغرس - ومعه القدرة على الاستدعاء للشهادة فإن النتيجة الأكثر احتمالا هي جمود تشريعي. ووعد ترامب «بوضع يشابه الحرب» إذا استخدم الديموقراطيون سيطرتهم على مجلس النواب لملاحقة أوضاعه المالية الشخصية أو سياساته الرئاسية. وعلى الرغم من أن مجلس الشيوخ ذا الغالبية الجمهورية سيدعم جدول أعمال ترامب بخصوص التجارة والشؤون الخارجية، فإن ترامب سيواجه على الأرجح مقاومة في مجلس النواب بشأن التخفيضات الضريبية، وبرنامج أوباما للرعاية الصحية، ورفع القيود والإنفاق الدفاعي. ولم تبد الأسواق ردة فعل قوية على هذه النتائج، إذ أن الدولار ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.4 في المئة فقط منذ يوم الانتخابات.

أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة على حالها يوم الخميس عند 2 - 2.25 في المئة، كما توقعت الأسواق بشكل واسع. ومع النمو الاقتصادي الكبير وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة الأجور، سيبقى البنك المركزي غالبا في مساره لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وقد سجل الاقتصاد ربعين متواليين من النمو على أساس سنوي أعلى بكثير من 3 في المئة، وازداد نمو الأجور بأسرع وتيرة له في ما يقارب عشر سنوات، والبطالة حاليا عند مستويات متدنية قياسيا. وأفادت بيانات العمل الأميركية القوية بأن الرواتب غير الزراعية ارتفعت بمقدار 250,000 وظيفة، وبأن معدل دخل الساعة ارتفع بنسبة 0.2 في المئة، ليصل الارتفاع السنوي للأجور إلى 3.1 في المئة. ويسجل الرقم من سنة لأخرى أعلى ارتفاع منذ أبريل 2009.

لقد إرتفع مؤشر أسعار المنتج لأعلى درجاته الشهرية منذ 2012، متنامياً الى 0.6 في المئة في أكتوبر طبقاً لإحصائيات إدارة العمل. تتعبت البيانات زيادة بمقدار 0.2 في المئة في سبتمبر وبدرجة تفوق توقعات السوق بمراحل والتي تبلع 0.2 في المئة. ولقد أسند الإرتفاع بشكل رئيسي الى قفزة في أسعار خدمات التبادل التجاري والجازولين، فيما تستمر حرب التسعيرة الجمركية مع الصين في إثارة القلق بسبب تعطيل سلسلة العرض. تؤيد البيانات كذلك خطة الإحتياطي الفيدرالية لرفع نسب الفوائد تدريجياً.

يبقى السؤال ما إذا كان هناك مجال كاف لسوق الوظائف الأميركية بالارتفاع دون خلق تضخم مفرط. وأفادت وزارة العمل الأميركية بأن التضخم السنوي في أميركا تراجع من 2.7 في المئة في أغسطس إلى 2.3 في المئة في سبتمبر. ومع اقتراب التضخم من النسبة المستهدفة البالغة 2 في المئة، أوضح البنك المركزي أن المزيد من رفع أسعار الفائدة يبقى متوقعا مع تحويل السياسة إلى سياسة حيادية. وفي تجاهل واضح لانتقاد ترامب المتواصل، أصرّ جيروم باول على أن البنك المركزي «خارج العملية السياسية» وسيستمر بمحاولة القيام بما هو في مصلحة الاقتصاد. إحتفظ الدولار بمكاسبه، بمؤشر إرتفاع 0.2 في المئة عند 96.884.

اتساع مخزونات الخام

أما بالنسبة للسلع، فقد تراجعت أسعار النفط الشهر الماضي مع تراجع أسعار الخام الأميركي عند الإغلاق يوم الخميس. وتشكل إعادة فرض إدارة ترامب كافة العقوبات التي رفعت سابقا ضمن الاتفاق النووي مع إيران الذي تم التوصل إليه في عهد أوباما عام 2015، ضغطا على السوق النفطي. فقد أوقفت حوالي 20 دولة شراء النفط، وتراجعت الصادرات بحوالي مليون برميل يوميا. ولكن إدارة ترامب منحت استثناءات مؤقتة بلا إطار زمني لثماني دول، من ضمنها بعض من أكبر الشركاء التجاريين لإيران، الصين والهند. وخفف هذا القرار من وطأة الضربة، إذ أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن الإنتاج النفطي الأميركي يتوقع أن يرتفع من 11.8 مليون برميل إلى 12.1 مليونا يوميا في 2019. وارتفعت مخزونات النفط الخام المحلي بأكبر قدر لها منذ يونيو لتصل إلى 432 مليون برميل. وشهد متوسط خام غرب تكساس تراجعا حادا من أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 76 إلى 60.56 يوم الخميس. وتراجع خام برنت بنسبة 1.9 في المئة إلى 70.69 للبرميل. ولقد أثر الإنخفاض في أسعار النفط بشدة على سوق الأسهم، وذلك حيث أن S&P 500 قد إنخفض بدرجة 0.9 في المئة وتبعه داو جونز الصناعي عند 0.8في المئة. ولقد كانت إصابة الناسداك هي الأفدح حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا، لتفقد 1.7 في المئة. ستنتظر الأسواق بترقب فيم يستعد الرئيس دونالد ترامب لمقابلة نظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر هذا الشهر، وذلك في محاولة لنزع فتيل النزاع التجاري بين القوى الإقتصادية الكبرى في العالم.

