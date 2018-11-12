مال وأعمال

لجأ البنك المركزي الصيني إلى احتياطياته في محاولة لحماية الرنمنبي من الحرب التجارية الدائرة مع أميركا. فقد تم إنفاق 32 بليون دولار تقريبا من احتياطيات الصرف الأجنبي، وهو أعلى تدخل شهري للبنك في سنتين. وتمثل آخر إشارة لمخاوف الصين حيال الاقتصاد المحاولة لموازنة استقرار العملة دون استنزاف الاحتياطيات. فقد كانت احتياطيات الصين من العملة الأجنبية أقل بقليل من 4 تريليون دولار في 2014. وفي السنتين التاليتين، أنفق البنك المركزي الصيني حوالي 1 تريليون دولار لدعم الرنمنبي إلى أن خفف ارتفاع الاقتصاد الضغط وتوقف التدخل. ولكن الضغط في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الدولار ورفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة، وتراجع الاقتصاد الصيني، وتزايد المخاوف حيال الرسوم الجمركية الأميركية، كل ذلك دفع البنك المركزي للتدخل مجددا. وتراجع الرنمنبي الصيني بنسبة 6.45 في المئة منذ بداية السنة وحتى الآن، وانهى الاسبوع عند 5536.9.

