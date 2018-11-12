loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الصين لجأت إلى الاحتياطي


لجأ البنك المركزي الصيني إلى احتياطياته في محاولة لحماية الرنمنبي من الحرب التجارية الدائرة مع أميركا. فقد تم إنفاق 32 بليون دولار تقريبا من احتياطيات الصرف الأجنبي، وهو أعلى تدخل شهري للبنك في سنتين. وتمثل آخر إشارة لمخاوف الصين حيال الاقتصاد المحاولة لموازنة استقرار العملة دون استنزاف الاحتياطيات. فقد كانت احتياطيات الصين من العملة الأجنبية أقل بقليل من 4 تريليون دولار في 2014. وفي السنتين التاليتين، أنفق البنك المركزي الصيني حوالي 1 تريليون دولار لدعم الرنمنبي إلى أن خفف ارتفاع الاقتصاد الضغط وتوقف التدخل. ولكن الضغط في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع الدولار ورفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة، وتراجع الاقتصاد الصيني، وتزايد المخاوف حيال الرسوم الجمركية الأميركية، كل ذلك دفع البنك المركزي للتدخل مجددا. وتراجع الرنمنبي الصيني بنسبة 6.45 في المئة منذ بداية السنة وحتى الآن، وانهى الاسبوع عند 5536.9.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة