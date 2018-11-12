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السيطرة على التضخم في بريطانيا


أعلن بنك إنكلترا أنه سيرفع وتيرة رفع أسعار الفائدة في السنوات القادمة إذا تمكنت تيريزا ماي من التفاوض على خروج سلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأعلن البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة سيبقى «تدريجيا»، ولكنه أشار إلى أنه سيكون بحاجة لرفع أسعار الفائدة إلى 1.5 في المئة على مدى
السنوات الثلاث القادمة من أجل إبقاء السيطرة على التضخم. وفي حين أبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على حالها، فقد أشارت إلى ارتفاع سوق العمل بشكل متزايد، وإلى ثقة مرنة للعائلات، وإلى زخم في استهلاك العائلات. ويتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 في المئة سنويا في السنوات القليلة القادمة.


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