مال وأعمال

أكد نائب محافظ بنك الكويت المركزي، يوسف العبيد، أن البنك يولي اهتماما كبيرا بأمر القروض باعتبارها محورا أساسيا في الاستقرار النقدي والمالي، ونظرا لما لها من ارتباط مباشر بشريحة واسعة من المواطنين.

ولفت العبيد خلال مؤتمر صحافي عقده البنك المركزي مع كبار مسؤولي البنوك للتعريف بالتعليمات الجديدة للاقتراض أن البنك أدخل مجموعة من التعديلات الجوهرية الصادرة بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل للقروض الاستهلاكية والمقسطة، وذلك وفقا لحركة المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكويتي، ومؤشرات أداء القطاع المصرفي ومجموعة من العوامل ذات الصلة بهذه القروض واستخداماتها.

وأشار الى أن هذه التعليمات تهدف الى تنظيم منح البنوك وشركات التمويل هذه النزعة من التمويل بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء، والحد من الاستخدام المفرط لهذا التمويل دون وجود حاجة ضرورية لدى العميل. ولفت الى أن هذه التعليمات تقع على عاتق الجهة المانحة وتدفعها للتحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من التمويل، وتقديم المشورة المالية للعملاء.

وأشار الى أن من ضمن المتغيرات التي تم أخذها بالاعتبار تغيرات معدلات النمو السكاني وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع ومستويات الأجور منذ عام 2004، مبينا أن البنك استعان باحدى الجهات الاستشارية العالمية لدراسة الأمر برمته.

وأوضح العبيد أن الدراسة شملت عمل مقارنة مع بعض الدول الأخرى في المنطقة، اذ خلصت في النهاية الى ضرورة ادخال التعديلات في ذلك الشأن آخذين في الاعتبار أن يكون هناك حاجة فعلية للاقتراض وتعزيز ثقافة الادخار، والحد من النزعة الاستهلاكية. وأشار الى أن البنك المركزي أبقى على نسبة الاستقطاع كما هي للعاملين والمتقاعدين بنسبة 40 و 30 في المئة على التوالي، ما يعني أنه لن يكون هناك استفادة للكل من التعليمات الجديدة. واكد العبيد أن المركزي دائما سباق في عملية اصدار التعليمات التي تحاكي الواقع والمتغيرات فيما البنوك المركزية في الدول الأخرى تحذو حذوه وتستقي بعض التعليمات منا.

وأكد ان المركزي يعمل على تلمس احتياجات المجتمع، ويدرس أي مقترحات بصورة مستفيضة، الا أننا لسنا أوصياء على العملاء وقرار الاقتراض من عدمه متروك للعملاء ودورنا هنا هو العمل على حمايتهم. ولفت الى أن المركزي أخذ بعين الاعتبار امكانية حدوث زيادة في الأسعار عقب دخول التعليمات الجديدة حيز النفاذ، لذلك خاطب محافظ البنك المركزي وزارة التجارة والصناعة حتى تكون الأسعار تحت المراقبة، كاشفا عن حملة توعوية سيقوم بها البنك بصورة سريعة، وأخرى بداية 2019 لتنوير العملاء وتوضيح الصورة لهم.

عدد المقترضين

من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي، وليد العوضي: إن الدراسة التي أعدها المستشار العالمي بينت أن عدد المقترضين في الكويت يبلغ 739.45 ألف مقترض منهم 429 ألف مواطنا ومواطنة يمثلون ما نسبته 90 في المئة من القوى العاملة دون الـ 50 عاما.

وأشار الى أن متوسط الراتب الشهري للمقترضين يبلغ 1100 دينار، فيما يبلغ متوسط القرض الاستهلاكي 3600 دينار ، فيما يبلغ متوسط القرض الاسكاني 23 ألف دينار، وأن متوسط كلفة الاقتراض وهي نسبة القسط الشهري الى صافي الراتب 27 في المئة.

وأشار الى أن محفظة القروض شهدت معدل نمو مركب بلغ 14 في المئة منذ عام 2000 وحتى 2017 لتقفز من مليار الى 12 مليار دينار، مبينا أن كل فترة لم تكن بنفس وتيرة النمو فخلال الفترة من 2000 وحتى 2008 بلغت نحو 18 في المئة، ومن 20009 الى 2017 بلغت 11 في المئة.

نمو الرواتب

وأشار العوضي الى أن الرواتب نمت بنسبة 12 في المئة بين عامي 2004 و2017 فيما ارتفعت معدلات التضخم التراكمية بنسبة مركبة بلغت 67 في المئة فما كان يبلغ كلفته 15 ألف دينار في 2004 باتت 25 ألفا في 2017.

وأشار العوضي الى أن الدراسة تضمنت فحص التعليمات القائمة وتطورها خلال الأعوام الماضية، والنظر الى التجارب العالمية ومضاهاتها، ودراسة مقترحات البنوك الكويتية واحتياجات العملاء، ودراسة تطور أرصدة القروض في ميزانيات البنوك وأثرها على الاقتصاد الكلي.

ونوه الى أن الهدف من التعليمات هو تنظيم منح التمويل بما يلبي الحاجة الفعلية للعملاء، من خلال استمرار نمو البنوك وتلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، ودعم الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي والحد من الاستخدام المفرط لهذه التعليمات، في غير الهدف المحدد له. ونوه الى أن التعليمات أكدت على ضرورة قيام الجهة المانحة بدراسة الوضع المالي والائتماني للعميل والوقوف على الغرض من القرض ومدى حاجة العميل له، وتقديم المشورة والنصح للعملاء حول احتياجاتهم والتزاماتهم، وايضاح مخاطر الزيادة في الالتزامات.

ونوه الى أن القرض الاستهلاكي أصبح متعدد الاغراض لتمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية ولم يعد هناك ضرورة للمستندات الدالة على الاستخدام، فيما حدد غرض القرض الاسكاني بشكل واضح بترميم أو بناء أو شراء سكن خاص، ولابد من توافر مستنداته اللازمة.

