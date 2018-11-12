مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة كوروم جيوبوليتكس للاستشارات الاقتصادية، طارق الرفاعي، ان احتمالية رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنسبة 100% الشهر المقبل، موضحا أن البنك الفيدرالي لا يحدد أسعار الفائدة في الواقع، بل أنه يتبع السوق، لافتا الى أن أسواق المال هي التي تحدد أسعار الفائدة.

وأضاف الرفاعي في تصريحه لـ«النهار»، أن السوق يشير الى احتمالية زيادة سعر الفائدة في ديسمبر حيث بات الأمر مؤكد أن هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي على الأسواق الناشئة مثل تركيا.

ويأتي رفع اسعار الفائدة بسبب الأداء القوي للاقتصاد وقوة سوق العمل، مع توقعات نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقعة عند 3.1 في المئة هذا العام واستمرار نموه بوتيرة متوسطة لثلاث سنوات على الأقل، في ظل انخفاض مطرد في معدلات البطالة واستقرار التضخم بالقرب من المستوى المستهدف عند اثنين في المئة. الا أنه من المتوقع أن تبقي الكويت على أسعار الفائدة دون تغييركما أبقت على الأسعار في سبتمبر الماضي عندما قام مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» برفع سعر الفائدة، حيث جاء القرار بعد المراجعة الدورية لاتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي، وفي ضوء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.

ومن المتوقع أن القرار جاء لتكريس تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية لسياسة البنك النقدية.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» أعلن في سبتمبر الماضي عن رفع أسعار الفائدة الى 2.25%، الأربعاء، حيث رفع المركزي الأميركي سعر الاقراض القياسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية الى نطاق يتراوح بين 2 و2.25%، وقد قررت البنوك المركزية حينها في كل من السعودية والامارات والبحرين رفع أسعار الفائدة بنسب متفاوتة.

