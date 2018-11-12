مال وأعمال

بلغ حجم الانفاق على المشاريع ضمن خطة التنمية ما قيمته 4.7 مليارات دينار لمجموعة من المشاريع المتنوعة والتي تشمل عدداً من قطاعات وبلغ عددها 140 مشروعا في عام 2017/2018 فيما تقدر اجمالي المشاريع في المرحلة التنفيذية خلال الربع الاول في خطة التنمية 2018/2019، نحو 70 مشروعا فيما بلغت المشاريع التحضيرية 45 مشروعا.

وافادت مصادر ذات صلة لـ «النهار» أن هناك نحو 25 مشروعاً مازالت قيد الاجراءات تمهيداً لتنفيذها مؤكدة ان هناك 441 تحديا بينها 164 تحديا اداريا و80 تحديا ماليا و116 تحديا فنيا و72 تحديا لدى جهات رقابية وتسعة تحديات لاسباب تشريعية مبينا انه تم التغلب على 322 تحديا بنسبة 73 في المئة من اجمالي التحديات التى واجهت تنفيذ المشروعات. وافادت ان خطة الدولة تعمل على تعديل المخطط الهيكلي واصدار مخطط جديد يحقق الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الاراضي المختلفة خلال الفترة من العام 2007 وحتى العام 2030 لتفعيل دور الدولة كمركز مالي وتجاري اقليمي ودولي.

ونوهت المصادر على أن احد ركائز المخطط هي التوازن بين عناصر التنمية العمرانية استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوزيعهم بشكل متجانس داخل وخارج المنطقة الحضرية وايجاد مناخ استثماري جاذب يقوم على تنوع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس. لاسيما المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية بشكل متوازن مع خطط التنمية العمرانية المستقبلية وتوجيه فرص التنمية العمرانية المستقبلية خارج المنطقة الحضرية وغيرها من العناصر التي تحقق الطفرة في الكويت.

وتابعت المصادر ان المخطط يتضمن محاكاة التنمية المستدامة حيث تتجه الحكومة الى تنفيذ 60 مشروعا ضمن «نيو كويت» تصل قيمتها الى نحو 12.5 مليار دينار بحد أقصى للبرنامج الزمني للمشاريع يبلغ 5 سنوات، لتصل نسب انجازها 100% بحلول عام 2023.

ومن جهتها اشارت المصادر الي أن مشروع السكك الحديدية سوف يدخل في المشاريع التي تدرج في خطة العام المالي 2019- 2020 مبينة أن هيئة الطرق بانتظار اعتماد الميزانية الخاصة للمستشار العالمي المصمم لمشروع السكة الحديدية والبالغة كلفتها نحو 18 مليون دينار، حيث طلبت من المالية توفير هذا المبلغ للسنة المالية القادمة والتي تليها للدخول في مرحلة تصميم المشروع.

