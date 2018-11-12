مال وأعمال

حققت البنوك الكويتية مكاسب سوقية قدرها 1.8 مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية امس. حيث ارتفعت القيمة السوقية من مستوى 13.932 مليارا الى 15.794 مليارا بنهاية تداولات امس. وقد استحوذت القيمة السوقية لقطاع البنوك على 54.56 بالمئة من اجمالي قيمة السوق التي تقترب من مستوى 29 مليار دينار. وجاءت مكاسب البنوك على وقع الأرباح التشغيلية التي حققتها البنوك بنهاية 9 اشهر الأولى من العام الحالي 2018 مع اتجاه البنوك لتعزيز تلك الايرادات على الرغم من تراجع وتيرة تمويل المشاريع التنموية لتلك المشروعات. ومع ترقية البورصة لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في 24 سبتمبر الماضي والتي من المتوقع ان تجذب قرابة 700 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية الى بورصة الكويت.

