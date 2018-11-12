مال وأعمال

أفادت مصادر نفطية أن هبوط أسعار النفط الى دون الـ70 دولاراً يشكل عامل ضغط على منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءها خلال اجتماعهم، متوقعأً أن يكون قرار خفض الانتاج خلال المرحلة المقبلة الأقرب للمحافظة على توازن الأسعار. وأشارت الى أن خفض انتاج أوبك وحلفاؤها على أقصى تقدير لن يتجاوز المليون برميل يوميا. في سياق متصل أكد وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي ان غالبة أعضاء أوبك ومصدري النفط الحلفاء للمنظمة يدعمون خفض المعروض العالمي من الخام. وقال الوزير عندما سئل عن الحاجة الى خفض الامدادات «العديدون منا يرون هذا». وأجاب على سؤال ان كان الخفض قد يصل الى 500 ألف أو مليون برميل يوميا قائلا «أعتقد أن من غير المنصف أن أعطي أرقاما في الوقت الحالي». كان الوزير العماني يتحدث في أبوظبي حيث تجتمع لجنة مراقبة سوق النفط يوم الأحد بحضور السعودية وروسيا أكبر مصدرين للخام في العالم. وقال الرمحي «نحتاج الى توافق آراء» مشيرا الى ضرورة موافقة روسيا غير العضو في أوبك على أي قرار. وسلطنة عمان هي الأخرى غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول. وتبحث السعودية مقترحا لخفض انتاج النفط بما يصل الى مليون برميل يوميا من جانب أوبك وحلفائها، حسبما أبلغ مصدران قريبان من المناقشات رويترز يوم الأحد. وعقدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها اجتماعا في أبوظبي وسط مؤشرات على أنهم قد يدرسون خفض الانتاج العام القادم. ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، فان المنتجين يدرسون مجموعة من الخيارات من بينها خفض الانتاج بمليون برميل يوميا. وكانت لجنة فنية تمثل التحالف توقعت أمس أن يعاود الفائض العالمي من النفط في الظهور مرة أخرى في 2019 اذا ما استمر الانتاج بمستوياته الحالية. وتراجع خام برنت الى أقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى في ستة أشهر، بعدما تراجع بـ4% الأسبوع الماضي. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ5%.

