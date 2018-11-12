مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 2?7 نقطة ليبلغ مستوى 5106?6 نقطة بنسبة 0?05 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 123?2 مليون سهم تمت من خلال 4423 صفقة نقدية بقيمة 11?4 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4?9 نقطة ليصل الى مستوى 4754 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?10 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 107?4 مليون سهم تمت عبر 3295 صفقة نقدية بقيمة 5?4 ملايين دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 1?5 نقطة ليصل الى مستوى 5300?8 نقطة وبنسبة ارتفاع 0?03 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 15?7 مليون سهم تمت عبر 1128 صفقة بقيمة 5?9 مليون دينار. وكانت شركات (وطنية د ق) و(سنرجي) و(الراي) و(اكتتاب) و(سنام) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اعيان) و(نور) و(ابيار) و(بترو غلف) و(ايفا) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (وربة ت) و(صلبوخ) و(أموال) و(الديرة) و(المستثمرون).وتابع المتعاملون ايضاحين منفصلين من شركتي (اعيان للاجارة والاستثمار) و(الكويتية للمنتزهات) بشأن التداول غير الاعتيادي لسهمهما يوم 8 نوفمبر الحالي اذ لم تكن هناك أي تطورات حدثت أخيرا من شأنها التأثير على حركتهما. كما تابع هؤلاء موافقة بنك الكويت المركزي على تجديد حق شراء أو بيع أسهم البنك الأهلي الكويتي علاوة على تعامل شخص مطلع على أسهم بنك برقان واعلان شركة بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لمصلحة حساب ادارة التنفيذ في وزارة العدل.

