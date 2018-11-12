عربيات ودوليات

رام الله الوكالات: اتهمت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية امس اسرائيل بـ «سرقة» آثار فلسطينية، مطالبة بتحقيق دولي.وقالت الوزارة في بيان صحافي، ان اسرائيل تنظم «سياحة استيطانية» بالشراكة مع المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية عبر مجموعة من الجمعيات الاستيطانية العاملة في مجال السياحة والمرخصة رسميا من وزارة العدل الاسرائيلية. وأضافت أن «العقلية الاستعمارية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتجاوزه الى السيطرة على المواقع الأثرية والسياحية ونهب الآثار الفلسطينية، وعرضها سواء داخل اسرائيل أو خارجها كـ«آثار تم العثور عليها في الضفة الغربية» لاسناد رواية الاحتلال وحقوقه المزعومة في الأرض الفلسطينية». على صعيد آخر أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بكلمة متلفزة في الذكرى السنوية الرابعة عشرة لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أن محاولات «فصل غزة» لن تمر، مؤكداً أن المؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية بلغت ذروتها. وقال الرئيس الفلسطيني «وحدتنا الوطنية أغلى ما نملك، وهي سلاحنا الأقوى لمواجهة مشاريع التصفية والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية، وان محاولات فصل غزة عن الوطن لن تمر... سنواصل دعم جهود الأشقاء في مصر من أجل تطبيق اتفاق أكتوبر 2017، وتولي حكومة الوفاق الوطني مهامها في غزة كما هي في الضفة الغربية، واجراء الانتخابات العامة، وصولا الى حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد». وتقود مصر جهودا في سبيل تحقيق المصالحة بين حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية التي تقودها حركة فتح وتسيطر على الضفة الغربية، وسط تقديرات فلسطينية بمخطط دولي تقوده الولايات المتحدة وأطراف عربية اقليمية لفرض حل سياسي يهدف الى تثبيت فصل غزة عن الضفة الغربية. من جهة أخرى قال عباس ان السلطة الفلسطينية ستواصل دفع رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حتى وان كانت هذه الأموال آخر ما تملكه السلطة.

