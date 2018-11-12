عربيات ودوليات

تقدم النائب المصري د.اسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون لالزام الحكومة بحذف «خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي»، ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين.

وجاء في نص المشروع أن الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين، وأن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها، واذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستوري يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها.

وأضاف نصر الدين في مشروع القانون: «اذا أردنا أن نؤسس لدولة مدنية حقيقية تُعلى من قيم المواطنة، يجب علينا أن نبدأ بالأوراق الرسمية، فمثلما قمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومي علينا أن نطبقها على خانة الديانة».

وتابع «اذا كانت الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع في مصر، فعلينا أن نحترمها ونطبق تعاليم الاسلام الذي لم يفرض وصاية على أحد، ويرفض التمييز ويدعو للمحبة والمساواة، ومن هذا المنطلق سوف أتمسك بمشروع القانون، وعقب انتهاء اللجنة القانونية من الصياغة النهائية، سيتم جمع التوقيعات من النواب فورًا»، مشيرا الى أنه سيكون حريصا على جمع توقيعات جميع نواب المجلس على مشروع القانون دون استثناء أي نائب. في غضون ذلك، أدرجت السلطات القضائية المصرية، أمس، تنظيم الجماعة الاسلامية، وعدد من قادتها على قائمة الكيانات الارهابية لمدة 5 سنوات، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.

وذكرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الأخير، أنه تم ادراج 164 من قيادات التنظيم على قوائم الارهابيين لذات المدة أيضا، ومن أبرز الذين تم ادراجهم على القوائم، محمد الاسلامبولي وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد وعصام دياب ومجدي حسين.

وأشارت الجريدة، الى أن القرار صدر من محكمة الجنايات، التي اطمأنت الى ما ورد بمذكرة نيابة أمن الدولة، وما أكدته الوقائع التي أكدتها التحقيقات، أن الجماعة الاسلامية تعد من الكيانات الارهابية، لتأسسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة، والاضرار بالوحدة الوطنية بأن هدفت لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وذكرت المحكمة، أن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة. وأضاف، أن ذلك يأتي طبقا لما نصت عليه المادة «1/237» من الدستور، بشأن التزام الدولة بمواجهة الارهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

