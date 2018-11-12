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القاهرة الوكالات: كشفت وزارة التربية والتعليم في مصر، أمس، حقيقة ما جرى تداوله بشأن التوجه نحو الغاء مجانية التعليم بالبلاد، مشيرةً الى أن التسريبات الخاصة بوزير التعليم فهمت بالخطأ.

وكان وزير التربية والتعليم طارق شوقي أثار جدلًا كبيرًا خلال احدى الجلسات المغلقة للجان البرلمان المصري، بعدما شكك في مسألة استمرار مجانية التعليم بوضعها الحالي.

وقالت وزارة التعليم، في بيان ان التشاور حول اقتصاديات التعليم ضروري ومنطقي، وهو الأمر الذي حاول وزير التعليم ممارسته بشكل شخصي وبعفوية تامة، لافتة الى أن تصريحاته لم تكن اعلامية ولكنها كانت في اطار البحث عن حلول لمسألة شكاوى أولياء الأمور من الكلفة الباهظة للدروس الخصوصية بالبلاد.

وأضافت الوزارة، أن وزير التعليم يرى أن مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور لم تتحقق كما كان مستهدفًا بدليل كلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية.

ولفتت الى أن وزير التعليم يشكك في مسألة استمرار التعليم المجاني بشكلها الحالي، لكون الواقع لا يحقق المجانية المنشودة، وكذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية، مشددة على أن الوزير لم يتحدث عن الغاء استحقاق دستوري على الاطلاق، لكنه دعا النواب الى دراسة هذا الواقع المخالف للدستور ودراسة اقتصاديات التعليم لمواجهة اقتصاديات التعليم الباهظة.

