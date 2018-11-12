عربيات ودوليات

قالت مصادر امنية ان شخصا اقتحم كنيسة مارجرجس بمنطقة عين شمس، شمال القاهرة واعتدى على العاملين بها باستخدام آلة حادة «قطعة حديدية» ما اسفر عن اصابة اثنين من عمال الكنيسة، الا ان عناصر الشرطة المكلفين بحراسة الكنيسة تمكنوا من ضبطه. وأضافت ان البداية كانت بدخول احد الاشخاص في العقد الخامس من العمر وفور دخوله للكنيسة ظل يردد عبارات بصوت عال من بينها «يا كفرة انا هقتلكم كلكم» وعندما سمعه العمال تجمعوا حوله ليعتدي بقطعة الحديد على اثنين منهم ويصبيهما بجروح، حتى تدخل الشرطة وتمكنها من شل حركته والقاء القبض عليه. وأوضحت المصادر ان المتهم من سكان منطقة عين شمس، ويبلغ من العمر 50 عاماً، وتظهر عليه علامات الاختلال العقلي.

