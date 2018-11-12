loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

اقتحام كنيسة شمال القاهرة


قالت مصادر امنية ان شخصا اقتحم كنيسة مارجرجس بمنطقة عين شمس، شمال القاهرة واعتدى على العاملين بها باستخدام آلة حادة «قطعة حديدية» ما اسفر عن اصابة اثنين من عمال الكنيسة، الا ان عناصر الشرطة المكلفين بحراسة الكنيسة تمكنوا من ضبطه. وأضافت ان البداية كانت بدخول احد الاشخاص في العقد الخامس من العمر وفور دخوله للكنيسة ظل يردد عبارات بصوت عال من بينها «يا كفرة انا هقتلكم كلكم» وعندما سمعه العمال تجمعوا حوله ليعتدي بقطعة الحديد على اثنين منهم ويصبيهما بجروح، حتى تدخل الشرطة وتمكنها من شل حركته والقاء القبض عليه. وأوضحت المصادر ان المتهم من سكان منطقة عين شمس، ويبلغ من العمر 50 عاماً، وتظهر عليه علامات الاختلال العقلي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة