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باراديس (الولايات المتحدة) - أ.ف.ب: ارتفعت حصيلة القتلى جراء «معسكر النار» أكثر الحرائق تدميرا بتاريخ كاليفورنيا الى 23 شخصا بعد عثور عناصر الانقاذ على مزيد من الجثث. ويحاول عناصر الاطفاء اخماد الحرائق التي اندلعت في الولاية من مقاطعة بوت الواقعة عند سفوح جبال سييرا نيفادا وفي منطقة لوس انجليس حيث تم تسجيل حالتي وفاة يعتقد أنهما على صلة بالحريق.

الا أن الأمل لايزال ضئيلا في السيطرة على الحرائق في أي وقت قريب اذ أفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أنها تتوقع استمرار الرياح العاتية والأجواء الجافة وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة بوت الشريف كوري هونيا في مؤتمر صحافي «عثر على 14 جثة أخرى ليرتفع عدد (القتلى) الاجمالي الى 23».وغطت سحب الدخان سماء المدينة حيث حجبت أشعة الشمس وعلى الأرض تفحمت السيارات وخطوط الطاقة. وتم اصدار أوامر باخلاء المكان لأكثر من 52 ألف شخص وأتى الحريق على أكثر من 6700 مبنى في مدينة باراديس، بينها مستشفى ومحطة بنزين وعدة مطاعم. وعمل عناصر الانقاذ على ازالة بقايا القتلى على مدى عدة ساعات في باراديس حيث شوهدوا وهم يحملونهم في عربة لنقل الموتى. وفي «هولي هيلز موبايل ايستات» في باراديس تحولت المنازل المتنقلة الى حطام متفحم. ودلت علامات وضعتها الشرطة في المكان الى أنه تم العثور على جثث فيه. وفر السكان الا أن الشرطة ذكرت أن بعض المزارعين عادوا ليتفقدوا ماشيتهم. وحتى الآن احترق أربعون ألفا و500 هكتار من الأراضي وتمت السيطرة على 20% من الحرائق، بحسب ما أفادت دائرة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا السبت. وأصيب ثلاثة من أكثر من 3200 عنصر اطفاء تم نشرهم بجروح. ويقدر عناصر الاطفاء أن السيطرة الكاملة على الحرائق ستستغرق نحو ثلاثة أسابيع.

ذكرت صحيفة «ساكرامينتو بي» أن السلطات المحلية المسؤولة عن امدادات الطاقة أبلغت مسؤولي الولاية أن الطاقة انقطعت عند المنطقة التي اندلع فيها الحريق لكن لم يصدر بعد أي تفسير رسمي يبيّن سبب اندلاع الحرائق.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يشارك في مراسم احياء الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى في فرنسا فواجه انتقادات واسعة اثر رد فعله الذي افتقد الى التعاطف حيال الدمار الذي لحق بكاليفورنيا وقال ترامب عبر «تويتر» انه «لاشيء يبرر هذه الحرائق الهائلة والدامية في كاليفورنيا سوى أن الغابات لا تدار بشكل مناسب». وأضاف أن «مليارات الدولارات تمنح كل عام، غير أن هناك عددا كبيرا من الوفيات، كل ذلك بسبب سوء ادارة الغابات. عالجوا هذا الأمر الآن والا لن تحصلوا على مزيد من الأموال الفيدرالية».

وندد رئيس منظمة «عناصر الاطفاء المحترفين في كاليفورنيا» برايان رايس بتغريدة ترامب التي اعتبر أنها مبنية على «معلومات خطأ وفي وقت خطأ وميهنة بحق الأشخاص الذين يعانون وبحق الرجال والنساء في الخطوط الأمامية» الذين يكافحون الحرائق. وأكد أن تصريحات الرئيس بأن سياسات الغابات لاتدار بشكل مناسب «خطأ بشكل خطير». وسعى ترامب لاحقا الى اظهار مزيد من التعاطف. وكتب على تويتر «قلوبنا مع الأشخاص الذين يكافحون الحرائق» ومع الذين تم اجلاؤهم وعائلات الضحايا.

واندلع المزيد من الحرائق في جنوب كاليفورنيا وعثر على جثتين في ماليبو التي تعد من المناطق المفضلة في الولاية لنجوم هوليوود الباحثين عن الخصوصية والرفاهية لكن متحدثا باسم شرطة لوس انجليس أفاد أن القسم الجنائي يتولى التحقيق في هذه الحادثة. والتهمت ألسنة اللهب نحو 33589 هكتارا في المنطقة وتدمر 177 مبنى على الأقل في وقت تمت السيطرة على 5% من الحرائق بحسب ما أفاد جهاز الاطفاء في كاليفورنيا مساء السبت. وصدرت أوامر باخلاء 88 ألف منزل في مقاطعتي فينتورا ولوس انجليس.

