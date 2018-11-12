عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس قادة العالم الـ27 المجتمعين في باريس في مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى، إلى نبذ «الانطواء والعنف والهيمنة» وخوض «المعركة من أجل السلام». وقال ماكرون في الكلمة التي ألقاها بمناسبة ذكرى توقيع الهدنة في 11 نوفمبر 1918 «دعونا نوحد آمالنا بدل أن نضع مخاوفنا في مواجهة بعضها».

وقال أمام حشد شمل الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين «بإمكاننا معا التصدي للتهديدات.. شبح الاحتباس الحراري وتدمير البيئة والفقر والجوع والمرض وعدم المساواة والجهل». وبعدما قضى أسبوعا يجول في ساحات المعارك في شمال فرنسا، حث القادة على عدم نسيان عمليات القتل التي وقعت خلال الحرب «بعد مئة عام من مذبحة لا تزال آثارها مرئية على وجه العالم». وشارك نحو 70 رئيس دولة وحكومة في باريس في مراسم إحياء مئوية توقيع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى في تجمع خارج عن المألوف ووسط اجراءات أمنية مشددة، سعى ماكرون لانتهاز فرصة تنظيمه للتأكيد على التعددية في العلاقات الدولية.

ومن بين الحضور، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والعاهل المغربي محمد السادس ورئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو ونظيره لاسرائيلي بنيامين نتانياهو.وبعدما استقبلهم الرئيس الفرنسي أولا في قصر الاليزيه وصل عشرات القادة الى قوس النصر الذي يشرف على جادة الشانزيليزيه الشهيرة والذي أقيم تحته قبر الجندي المجهول وشعلة لاتنطفىء للتذكير بحجم هذا النزاع الذي أودى بحياة 18 مليون شخص. وتم نشر نحو عشرة آلاف عنصر امن لتأمين الحفل. وتعود المرة الأخيرة التي استقبلت فيها باريس هذا العدد من القادة إلى 11 يناير 2015 بعد اعتداءين ارهابيين في باريس.

وأوقفت الشرطة الفرنسية محتجتين من حركة «فيمن» اقتربتا من موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بينما كان في طريقة إلى قوس النصر في جادة الشانزيليزيه. وبعد مراسم عسكرية، اجمع الحشد تحت قوس النصر حيث أعد مكان مغطى بينما تتوقع الأرصاد الجوية هطول أمطار. وبعد مقطوعة موسيقية ليوهان سيباستيان باخ عزفها عازف التشيلو يو يو ما ثم أغنية لأنجيليك كيدجو تكريما «للقوات الاستعمارية» الفرنسي، قدم طلاب في المرحلة الثانوية شهادات من الحرب تعود إلى 1918. وفي شرق باريس التقى قادة وممثلو منظمات غير حكومية ومستثمرون واعضاء المجتمع المدني لبحث الحوكمة العالمية مع رسالة سياسية واضحة لصالح المقاربة المتعددة الطرف التي تشكل المرتكز الايديولوجي للعلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن المفترض ان يقوموا اثر المنتدى بالترويج لمشاريع و«حلول عملية للمشاكل العابرة للحدود».

