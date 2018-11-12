عربيات ودوليات

تل أبيب د. ب. أ: التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليطلب منه «زيادة الضغوط على لبنان لمنع إقامة المنشآت الصاروخية الإيرانية على أراضيه».. وقال نتانياهو قبل مغادرته الى باريس «كانت للحرب (العالمية الاولى) أهمية كبيرة حتى بالنسبة لتاريخ شعبنا، حيث شارك فيها مئات الآلاف من المقاتلين اليهود وهذا كان يؤشر للتحول القادم الذي حصل في قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا.

وبطبيعة الحال أنهت الحرب الامبراطورية العثمانية التي سيطرت على بلادنا، ما مهد الطريق أمام صعود الحركة الصهيونية» على حد زعمه وأضاف «سألتقي هناك مع العشرات من الزعماء من كل أنحاء العالم وسأعقد لقاء منفردا مع الرئيس ماكرون. هناك الكثير من المواضيع التي يجب بحثها ولكن مجرد التواجد هناك مهم».

