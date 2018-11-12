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الحديدة (اليمن)- الوكالات: اندلعت حرب شوارع للمرة الأولى أمس في حي سكني في شرق الحديدة اليمنية تمكنت القوات الموالية للحكومة من دخوله وتعمل على «تطهيره» من الحوثيين، في المدينة التي تضم ميناء حيويا حسبما أفادت مصادر عسكرية.

وقال مسؤولون عسكريون في القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا إن هذه القوات المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، تعمل على تطهير المناطق السكنية التي دخلتها امس في شرق المدينة من المتمردين الحوثيين. ويقع الحي السكني جنوب مستشفى «22 مايو» الأكبر في المدينة والذي سيطرت عليه القوات الموالية للحكومة السبت، وشمال طريق سريع رئيسي يربط وسط المدينة الساحلية بالعاصمة صنعاء. ومنذ 2014 تخضع مدينة الحديدة لسيطرة المتمرّدين .واشتدّت المواجهات في الحديدة في الأول من نوفمبر ونجحت القوات الموالية للحكومة الخميس الماضي في اختراق دفاعات المتمردين والتوغل في شرق وجنوب المدينة المطلة على البحر الاحمر. واتهمت الحكومة اليمنية، أمس مسلحي الحوثيين، باستخدام المدنيين دروعا بشرية في مدينة الحديدة. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، نشرته وكالة سبأ اليمنية الرسمية. وأدانت الوزارة، ما وصفته بممارسات وجرائم «ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران»، بحق المدنيين في مدينة الحديدة، واستخدامها للأهالي دروعا بشرية. وقال البيان إن «قيام الحوثيين بالتمركز على أسطح منازل المواطنين، واستخدامهم المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكز وثكنات لأعمالهم العسكرية، يعد جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع». وأكد البيان أن الوزارة تقوم بمتابعة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها «مليشيا الحوثي» وقيامها بزج الأطفال بالقوة إلى جبهات القتال واستخدامهم وقودا لحربها. واستغربت الوزارة في بيانها ما أسمته بالصمت الطويل وتخاذل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن إدانة هذه التصرفات والجرائم المرتكبة من قبل الحوثيين. واتهم البيان، الحوثيين، بارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات ضد المدنيين في مدينة الحديدة، من قتل واعتقال وإخفاء وتعذيب وابتزاز وتهجير وخطف الأطفال ونهب الممتلكات، واستخدام ميناء المدينة لتهريب السلاح ومنطلق لتهديد الملاحة الدولية، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

