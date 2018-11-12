عربيات ودوليات

الرياض الوكالات: أكد وزير الإعلام المنشق عن ميليشيات الحوثي عبد السلام جابر امس أن «الحوثيين يلفظون أنفاسهم» مشددا على أن ما يحدث في اليمن أخطر من «الانقلاب».وقال جابر في مؤتمر صحافي بالرياض «وصولنا إلى الرياض يفتح أبواباً أوسع للعمل على إعادة الشرعية لليمن، الوطن الذي تعرض لنكبة فاقت قدرة اليمنيين على الاحتمال لما تمارسه سلطة الأمر الواقع في صنعاء». وأضاف «نشكر قيادة الشرعية على ما بذلته لتأمين وصولنا من صنعاء إلى عدن ومن عدن إلى الرياض».وأوضح أن «اليمن منذ 21 سبتمبر 2014 يتعرض لحالة من القمع والاستحواذ المتوحش على مفاصل البلد، والشعب أخضع لتلك الهيمنة، مايحدث في اليمن أخطر من الانقلاب». وأكد جابر أنه «لولا تدخل التحالف لتحول شعب اليمن إلى مجتمع خاضع يدين بالولاء لمن لا يستحق الولاء» مشيرا إلى إلى أن «مايمارس في مناطق الحوثيين أقل ما يقال فيه تصرف ميليشياوي». كما أعرب عن أمله أن يعود اليمن إلى الحاضنة العربية بفضل المساعدة المقدمة من دول التحالف مشيرا الى ان اليمن يعيش حالة سواد قاتم يلف المناطق الخاضعة للحوثيين. وتحدث وزير الإعلام المنشق عن الانتهاكات الهائلة التي تمارس داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ولاسيما بحق معارضي الانقلابيين وأشار إلى أن هناك الآلاف من الصحافيين الذين لم نتمكن من مساعدتهم. وأكد أن «الانقلابيين يحولون مؤسسات الدولة إلى جزر للميليشيات» مضيفاً أن «السجون تئن تحت وطأة التعذيب الذي يمارس من قبل الانقلابيين». وقال إن «الميليشيات تزج بالأطفال في الحروب، باسم الدين والدين براء من هؤلاء» مشيرا إلى أن «الحوثيين يملكون قدرات إعلامية كبيرة».

