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50 قتيلاً ومفقوداً في انهيار أرضي بالبرازيل


ريو دي جانيرو- أ. ف. ب: قُتل عشرة أشخاص وفُقد أربعة آخرون في انزلاق للتربة في نيتيروي بالقرب من ريو دي جانيرو، وفق ما أفادت السلطات.ودمرت تسعة منازل ومطعم في نيتوروي البلدة الواقعة في منطقة بيراتينينغا فجر السبت عندما انهار جزء من تل بوا ايسبيرانسا. وصرحت ناطقة باسم الدفاع المدني أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ أحد عشر شخصا مساء السبت، لكن ما زال أربعة أشخاص مفقودين. وأوضحت أن ثلاثة أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى.وقال روبرتو روبادي المسؤول عن جهاز الإطفاء في ولاية ريو دي جانيرو لقناة «غلوبو نيوز» التلفزيونية «هطلت أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة وأُعلن عن حالة من التأهب في نيتيروي حيث دعي السكّان للانتقال إلى أماكن آمنة». وعمل عناصر الإطفاء وشرطة ريو دي جانيرو الذين انتشر حوالي مئتين منهم في موقع انزلاق التربة طوال النهار لمحاولة العثور على ناجين تحت الأنقاض، بمساعدة عدد من سكان نيتيروي.


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