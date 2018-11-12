دوليه

حقق ليفربول انتصاراً متوقعاً على ضيفه فولهام 2-0 امس في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الانكليزي الممتاز.

ولم يجد ليفربول الذي لم يخسر حتى الآن في البطولة، صعوبة كبيرة في تخطي متذيل الترتيب بالرغم من تأخره بالتسجيل في الشوط الأول. وافتتح المصري محمد صلاح ثنائية فريقه بعد هجمة مرتدة نموذجية (41) قبل أن يضيف السويسري شيردان شاكيري الهدف الثاني مستغلاً عرضية روبرتسون الرائعة (53).

وتصدر ليفربول جدول الدوري الممتاز مؤقتاً برصيد 30 نقطة، بينما تجمّد رصيد الخاسر عند 5 نقاط في المركز الأخير.

وعزز توتنهام تواجده في المربع الذهبي بجدول الترتيب الدوري عبر الفوز على ملعب مضيفه كريستال بالاس 1- 0 اول من امس في المرحلة ذاتها.وحقق نيوكاسل يونايتد فوزه الثاني على التوالي وتغلب على ضيفه بورنموث 2- 1، وفي باقي المباريات اقتنص كارديف سيتي فوزا مثيرا من ضيفه برايتون 2-1 وتعادل هيديرسفيلد تاون مع ضيفه ويستهام يونايتد 1- 1 كما تعادل ساوثهامبتون مع واتفورد بالنتيجة ذاتها فيما تعادل ليستر سيتي مع بيرنلي سلبيا.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، سجل الأرجنتيني الصاعد خوان فويس هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة 66. الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 27 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد كريستال عند ثمان نقاط في المركز السادس عشر. ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 29 نقطة. وعلى ملعب سانت جيمس بارك عرف نيوكاسل طعم النصر للمرة الثانية على التوالي في الموسم الحالي. وبعد الخسارة في سبع مباريات والتعادل في ثلاث نجح نيوكاسل في الفوز على واتفورد 1- 0 في الجولة الماضية ثم الفوز على بورنموث اول من امس. وحصد نيوكاسل ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم للمركز الرابع عشر فيما تجمد رصيد بورنموث عند عشرين نقطة في المركز السادس. ويدين نيوكاسل بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفنزويلي خوسيه سولومون روندون الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين السابعة و40.

وتكفل لاعب الوسط الكولومبي جيفرسون اندريس ليرما بتسجيل الهدف الوحيد لبورنموث في الدقيقة 51. وعلى ستاد كارديف سيتي، تقدم لويس دينك بهدف لبرايتون في الدقيقة السادسة ولكن الاسكتلندي كالوم باترسون أدرك التعادل لكارديف في الدقيقة 28، وتعرض برايتون لضربة قوية في الدقيقة 34 بعد طرد لاعب وسطه دالي ستيفنز لتدخله بعنف مع جريج كونينغهام. واستغل كارديف النقص العددي في صفوف ضيفه وحسم الفوز بهدف في الوقت القاتل عن طريق المدافع الإيفواري سليمان بامبا في الدقيقة الأخيرة. وتجمد رصيد برايتون عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر ورفع كارديف رصيده إلى ثمان نقاط ليتقدم من المركز الثامن عشر إلى المركز السابع عشر. وأضاف ليستر نقطة واحدة الى رصيده ليصل الى 17 نقطة، لكنه بقي عاشرا، بعد تعادله السلبي مع بيرنلي الذي تقدم درجة الى المركز الخامس عشر موقتا وله تسع نقاط.

من جانب آخر، كرم نادي ليستر سيتي مالكه التايلندي ورئيس مجلس إدارته الراحل فيتشاي سريفادانابرابا في أول مباراة يخوضها على ملعبه «كينغ باور ستاديوم»، بعد أسبوعين من مقتله بتحطم مروحيته على مقربة منه، واكتفى الفريق بتعادل سلبي مع بيرنلي. وخصص النادي الأزرق سلسلة من النشاطات التكريمية للثري الراحل الذي استحوذ على ملكيته عام 2010، وقاد مسيرة تطوير توجت بإحرازه لقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه عام 2016. وأتى التكريم على هامش استضافة ليستر لمنافسه بيرنلي في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، وهي الأولى للفريق على أرضه منذ مقتل مالكه المحبوب مع أربعة أشخاص آخرين، في تحطم مروحيته ليل 27 أكتوبر في موقف سيارات الملعب بعيد إقلاعها من على المستطيل الأخضر إثر مباراة ضد وست هام ضمن البريمرليغ.

وشكل لاعبو الفريقين دائرة في منتصف الملعب ووقفوا دقيقة صمت مع المشجعين قبيل صافرة البداية، بينما رفعت على الشاشات في الملعب صور المالك الراحل. وخلال عملية الإحماء، ارتدى لاعبو الفريق الذين بدا عليهم التأثر، قمصانا قطنية سوداء عليها صورة سريفادانابرابا وعبارة «ذا بوس» («الرئيس» أو «الزعيم»). وعرضت عبر الشاشات صور سريفادانابرابا وعبارة «في قلوبنا الى الأبد».

