دوليه

لقن اتلانتا ضيفه إنتر درسا قاسيا وفاز عليه 4-1 امس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي. وتوقف رصيد إنتر عند 25 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي الوصيف وبفارق ست نقاط خلف يوفنتوس المتصدر. وتقدم فريق اتلانتا للمركز السادس بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة. وتقدم هانز هاتيبور بهدف لاتلانتا في الدقيقة التاسعة ثم تعادل ماورو إيكاردي لإنتر من ضربة جزاء في الدقيقة47، وأضاف جيانلوكا مانشيني الهدف الثاني لاتلانتا في الدقيقة 62 وتبعه بيرات ديمسيتي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88 قبل أن يختتم اليخاندرو غوميز التسجيل في الوقت بدل الضائع. وانهى إنتر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مارسيلو بروزوفيتش في الثواني الأخيرة.

وعاد نابولي بفوز بالغ الصعوبة من أرض جنوى 2-1 وارتقى موقتا إلى المركز الثاني، اول من امس في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي، في مباراة عكرتها الأمطار وأوقفتها نحو عشر دقائق في الشوط الثاني.ورفع نابولي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني.وخاض الفريق الجنوبي المباراة بعدما أفلت من باريس سان جرمان الفرنسي بتعادله معه 1-1 على أرضه، في المرحلة الرابعة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.ومن أول فرصة لجنوى، صاحب المركز الرابع عشر، افتتح العاجي الشاب كريستيان كوامي التسجيل مباغتا دفاع نابولي بكرة رأسية قوية من مسافة قريبة عن مرمى الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، اثر عرضية جميلة جدا من الجهة اليمنى أرسلها البرازيلي رومولو (20).وتحت الامطار الغزيرة كاد البولندي أركاديوش ميليك يسجل هدف التعادل لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه أهدر امام المرمى بعدما تصدى الحارس الروماني ايونوت رادو ببراعة على بعد امتار من البولندي (36). في الشوط الثاني، بحث لورنتسو انسينيي وزملاؤه عن هدف التعادل، وكاد البلجيكي درايس مرتنز يحققه بعد أن سدد لولبية مرت بجانب القائم الأيسر (54).وأوقف الحكم روزاريو أبيسو المباراة في الدقيقة 58 بسبب الأمطار الغزيرة.

لكن بعد العودة إلى الملعب الذي كان يشبه بركة السباحة، عادل الإسباني فابيان رويز لنابولي بتسديدة يسارية ارضية جميلة إلى يمين الحارس رادو (62). وفي وقت كانت المباراة تتجه نحو التعادل، خطف نابولي هدف الفوز بنيران صديقة اثر ركلة حرة حولها دافيدي بيراسكي عن طريق الخطأ في مرماه (86)، ليحقق نابولي فوزه التاسع في 12 مباراة ويعود بنقاط ثمينة من خارج معقله ملعب «سان باولو».وحقق بارما فوزا هاما وضعه في النصف الأول من الترتيب على حساب مضيفه تورينو 2-1. ورفع بارما رصيده الى 17 نقطة في المركز التاسع، بالتساوي مع تورينو الذي مني بخسارته الأولى في سبع مباريات في الدوري.وسجل بارما هدفين مبكرين عبر العاجي جرفينيو مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم (9) وربرتو اينغليزي (25)، رد عليهما تورينو بهدف وحيد عن طريق دانييلي بازيلي (37).وقلب كالياري الرابع عشر تأخره بهدفين أمام مضيفه سبال الخامس عشر إلى تعادل 2-2.تقدم سبال عبر أندريا بيتانيا (3) وميركو أنتينوتشي (72)، وعادل كالياري في ثلاث دقائق عن طريق ليوناردو بافوليتي (73) والمولدافي ارتور ايونيتا (76).

