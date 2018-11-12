دوليه

أصاب بوروسيا دورتموند عصفورين بحجر عندما قلب تأخره مرتين مسقطا غريمه وضيفه بايرن ميونيخ 3-2 وابتعد عنه بفارق 7 نقاط، اول من امس في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني، في مباراة مشوقة حتى لحظاتها الأخيرة وشهدت عدة أخطاء دفاعية.

وبثنائية لنجمه ماركو رويس وهدف جديد للإسباني المتألق باكو ألكاسير، رفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ الفائز على ضيفه فيردر بريمن 3-1، وسبع عن بايرن حامل اللقب في السنوات الست الأخيرة.وأثبت دورتموند مرة جديدة نجاعته الهجومية مسجلا 33 هدفا في 11 مباراة، فيما ارتفعت حدة الضغوط على الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم في الدوري.

وخاض دورتموند المباراة بعد خسارته الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع. ودفع ثمنا إضافيا لتلك الخسارة بإصابة حارسه السويسري رومان بوركي بفخذه، فحل بدلا منه مواطنه مارفين هيتس.كما غاب عن تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر قلب الدفاع الفرنسي عبدو ديالو، فلعب بدلا منه مواطنه الشاب دان أكسل زاغادو (19 عاما).ولم يظهر دورتموند هويته الهجومية السريعة في الشوط الأول، وكانت انفرادية قائده الدولي ماركو رويس التي سددها ضعيفة بين يدي الحارس مانويل نوير، فرصته الخطيرة الوحيدة في أول 45 دقيقة.وافتتح بايرن التسجيل عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف دورتموند السابق، عندما اقتنص برأسه عرضية جميلة من سيرج غنابري على الجهة اليمنى في شباك هيتس في ظل ضعف بالتغطية من زاغادو (26). وعلى وقع تسديدة المخضرم الفرنسي فرانك ريبيري وتصد من هيتس (33)، دخل الفريق البافاري غرف الملابس متقدما بهدف.وحصل دورتموند على ركلة جزاء باكرة في الشوط الثاني، اعترض عليها لاعبو بايرن بعد سقوط رويس اثر احتكاك مع نوير، ترجمها اللاعب نفسه قوية في الشباك مسجلا هدف التعادل (49).لكن بايرن استعاد تقدمه سريعا عبر قناصه التاريخي ليفاندوفسكي وبرأسه أيضا بعد عرضية قريبة من توماس مولر وتردد دفاعي (53)، مسجلا هدفه التاسع عشر في مواجهات بايرن مع دورتموند، علما بأنه لا يحتفل كثيرا بعد التسجيل في مرمى فريقه السابق.وأهدر رويس فرصة ثانية ذهبية بعد مجهود جميل من الإنكليزي اليافع جايدون سانشو وعرضية مقشرة سددها قائد الفريق الأصفر وأنقذها الدفاع عن خط المرمى (59)، دفع بعدها فافر بالمهاجم الإسباني باكو ألكاسير بدلا من ماريو غوتسه.

ورفض دورتموند التسجيل مرة أخرى بعد ثوان قليلة وهذه المرة عن طريق ألكاسير المتباطىء أمام المرمى الخالي (62)، ثم كرر رويس الإهدار بعد عرضية من اليسار هذه المرة لعبها المغربي الشاب أشرف حكيمي (65)، ما دفع بالكرواتي نيكو كوفاتش إلى اخراج المدافع ماتس هوملس والدفع بنيكلاس سولي.

لم يخيب رويس آمال الجماهير الصفراء العريضة على ملعب «سيغنال ايدونا بارك»، فعادل مرة ثانية بيمينية نصف طائرة رائعة من منتصف المنطقة إلى يمين نوير (67)، مسجلا هدفه الثامن بالتساوي في صدارة الهدافين.ومن مرتدة خاطفة، لعب البلجيكي أكسل ويتسل كرة طويلة لالكاسير الذي انفرد وزرع هدف الفوز لدورتموند (73). وسجل ألكاسير هدفه الثامن في أول 6 مباريات من الدوري، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الانجاز منذ غيرت دورفل لاعب هامبورغ في موسم 1963 .

وقال فافر مدرب دورتموند: «كانت مباراة مجنونة تماما. كان بايرن قويا جدا جدا، وسيطر علينا خلال 25 دقيقة. لم نكن قادرين على استرجاع لكرة، وعندما نسترجعها يضغطون علينا ويستعيدونها سريعا. لم نستطع سوى أن ندافع ونترك العاصفة تمر. لكن كنت أشعر بأنهم لن يستمروا على هذا الإيقاع لمدة تسعين دقيقة».بدوره، رأى رويس: «كانت مباراة خارقة. أهدرت فرصتين كبيرتين أو ثلاثا، لكن اليوم لا يمكن انتقاد أي شيء».

ورأى مدرب بايرن كوفاتش: «كانت مباراة رائعة. دفعنا الثمن مرتين بالمرتدات، لا يجب أن يحصل ذلك. بوروسيا يملك لاعبين سريعين جدا، يخترقون في العمق. للأسف خسرنا، كان التعادل عادلا».

وسجل المهاجم الفرنسي الحسن بليا ثلاثية «هاتريك» وقاد فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ ثاني الترتيب إلى الفوز على مضيفه فيردر بريمن 3-1.وسجل بليا (25 عاما) القادم من نيس الفرنسي ثلاثيته في الدقائق 39 من حركة فنية رائعة، و48 اثر ركنية و52 من مسافة قريبة، رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين إلى 8 أهداف، فيما وقع التركي نور شاهين على هدف بريمن الوحيد (59).وأصبح بليا أول لاعب يسجل 8 أهداف لمونشنغلادباخ في 11 مباراة في الدوري، منذ الدولي السابق أوليفر نوفيل في موسم 2005. ورفع رصيده إلى 11 هدفا في 12 مباراة في مختلف المسابقات.وضمن هوفنهايم الخامس فوزا متأخرا على حساب ضيفه أوغسبورغ 2-1 بهدفي الكرواتي أندري كراماريتش (65) والإنكليزي اليافع ريس نيلسون (83)، مقابل هدف الإيسلندي ألفريد فينبوغاسون (69).وارتقى ماينتس إلى النصف الأول من الترتيب بفوزه على مضيفه فرايبورغ 3-1. سجل للفائز العاجي جان-فيليب غبامين (6) الفرنسي جان فيليب ماتيتا (18) والنمسوي كريم أونيسيوو (75)، وللخاسر رولاند سالاي (72).واستفاد فورتونا دوسلدورف من طرد مبكر لمكسيميليان ميتلشتادت (41) لاعب هرتا برلين، ليسجل رباعية في الشوط الثاني عبر الياباني تاكاشي أوسامي (50) وروفن هينينغز (63) والبلجيكي بنيتو رامان (84 و90)، ويمنح فريقه المهدد بالهبوط فوزه الثاني هذا الموسم 4-1، فيما سجل للخاسر دايفي سيلكه (88).وعلى غرار دوسلدورف، حقق شتوتغارت الأخير فوزه الثاني هذا الموسم والأول منذ 29 سبتمبر، على أرض نورمبرغ بهدفي تيمو باومغارتل (68) واريك تومي (82).

