دوليه

استعاد اتلتيكو مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني موقتا بفوزه على ضيفه اتلتيك بلباو 3-2 في الوقت بدل الضائع بفضل رأسية لقائده الأوروغواياني دييغو غودين والاستعانة بحكم الفيديو اول من امس في المرحلة الثانية عشرة. على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية، تخلف اتلتيكو مدريد مرتين اذ تقدم اتلتيك في الشوط الأول عبر اينياكي وليامس (36)، ورد اتلتيكو في الثاني عبر الغاني توماس بارتي (61).

وأعاد وليامس التقدم مجددا للضيوف بعد ثلاث دقائق، لكن رودريغو هرنانديز كاسكانتي «رودري» حقق التعادل الثاني (80). وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل غودين الذي يجمع النقاد على اعتباره افضل متابع بالرأس في العالم، هدف الحسم متابعا كرة رفعها الفرنسي انطوان غريزمان من ركلة حرة. واذا كانت فرحة المدرب الأرجنتيني لا توصف فذلك لأن فريقه يعاني من غيابات كثيرة لاسيما ثلاثي الدفاع المؤلف من الفرنسي لوكاس هرنانديز، الاوروغواياني خوسيه غيريرو، المونتينيغري ستيفان سافيتش، إضافة الى لاعب الوسط الفرنسي توما ليمار.وأمام هذا الأمر الواقع، كان سيميوني أمام خيار صعب باشراك الشاب فرانشيسكو مونتيرو (19 عاما) الى جانب غودين العائد بدوره من إصابة منعته من المشاركة ضد بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء الماضي (2- 0) في دوري أبطال أوروبا، ثم أضطر لتغييره بعد مرور 10 دقائق من زمن الشوط الثاني والدفع بالدولي البرتغالي جيلسون مارتينز. ورفع اتلتيكو، وصيف بطل الموسم الماضي، رصيده الى 23 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة من برشلونة المتصدر وحامل اللقب، وتقدم بفارق نقطتين على القطب الثاني في العاصمة الكاتالونية اسبانيول الذي صار ثالثا موقتا. في المقابل، توقف رصيد اتلتيك بلباو الذي كان قريبا من تحقيق التعادل الثامن هذا الموسم، عند 10 نقاط في المركز السابع عشر على حافة منطقة الهبوط.

وحقق فالنسيا المتعثر فوزه الثاني هذا الموسم في الدوري على حساب مضيفه خيتافي 1- 0. ورفع فالنسيا، أكثر الفرق تعادلا حتى الآن في المراحل الـ 12 الأولى من البطولة (8 تعادلات مقابل 7 لاتلتيك بلباو)، رصيده الى 14 نقطة نقلته الى المركز الرابع عشر موقتا، في حين بقي خيتافي عاشرا وله 16 نقطة.وتعادل بلد الوليد مع إيبار 0-0 ، وجيرونا مع ليغانيس بالنتيجة ذاتها.

