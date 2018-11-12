دوليه

بقي ليون متخلفا بهدف حتى نصف الساعة الأخير على أرض غانغان متذيل الترتيب قبل أن يحقق فوزا متأخرا 4-2 بفضل لاعبه الهولندي ممفيس ديباي، اول من امس في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي ، فيما مني مونبلييه الثالث بخسارة ثانية هذا الموسم.

ورفع ليون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع، بفارق 12 نقطة عن باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر.وتقدم غانغان عبر ماركوس تورام، نجل بطل العالم السابق ليليان (21)، لكن ليون انتظر حتى آخر نصف ساعة ليسجل رباعية حملت توقيع لاعب الوسط الشاب حسام عوار (62)، الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل هدفين وكان الثاني رائعا من ركلة حرة بعيدة (66 و73)، كما مرر كرتين حاسمتين. وأضاف العاجي ماكسويل كورنيه الهدف الرابع (83)، بعد أن سجل غانغان هدفه الثاني عبر تورام من ركلة جزاء (79). وفاجأ أنجيه الثاني عشر ضيفه مونبلييه الثالث، محققا فوزه الأول في ست مباريات بهدف رومان توما (69)، وملحقا الخسارة الثانية فقط بمونبلييه هذا الموسم. وبقي مونبلييه ثالثا بفارق نقطة عن ليل الثاني الذي تعادل الجمعة الماضي مع ضيفه ستراسبورغ من دون أهداف. وارتقى سانت اتيان إلى المركز الخامس بفوزه على رينس التاسع 2- 0 سجلهما ماتيو دوبوشي (1) والتونسي وهبي الخزري (39).واستفاد نيس من طرد لاعبي مضيفه نيم الرابع عشر فايتوت ماواسا (21) ولويك أندريه (45)، ليحقق فوزا ثالثا تواليا بهدف سجله الجزائري يوسف عتال (61).وخسر تولوز الخامس عشر على أرضه أمام أميان السادس عشر 0-1 سجله أليكسيس بلين (28).

