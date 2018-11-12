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الزمالك هزم الإنتاج بصعوبة


حقق الزمالك المتصدر فوزا صعبا على مضيفه الانتاج الحربي 2-1 اول من امس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري المصري. وكان الشوط الأول مقبولا من الناحية الفنية، وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ، وتعددت المحاولات الهجومية مع أفضلية نسبية للانتاج الاخطر والأكثر اهدارا للفرص. وتقدم الزمالك بخبرة لاعبيه عبر يوسف ابراهيم «اوباما» مستغلا تمريرة ابراهيم حسن خلف المدافعين وسدد الكرة على يمين عامر عامر (16).وأهدر احمد شديد قناوي فرصة التعادل للانتاج بعدما فشل في تنفيذ ركلة جزاء تصدى لها الحارس محمود عبد الرحيم «جنش» بسهولة (31).ولم تختلف بداية الشوط الثاني كثيرا عن الأول، مع هجوم وضغط من جانب لاعبي الانتاج سعيا لادارك التعادل ودفاع مرتبك للزمالك. وسجل اوباما الهدف الشخصي الثاني لفريقه من هجمة مرتدة قادها البديل محمد ابراهيم الذي مرر له كرة متقنة تابعها في المرمى الخالي من حارسه (81)، قبل أن يقلص محمد رجب الفارق (90+6).ورفع الزمالك رصيده الى 26 نقطة، وابتعد بفارق 6 نقاط عن سموحة الذي صار ثانيا بتعادله مع مضيفه الجونة بهدف لمحمود معاذ (72) مقابل هدف لأحمد مجدي (45)، وعن مصر المقاصة الذي تنتظره مهمة صعبة غدا في ضيافة بيراميدز الرابع (19 نقطة)، فيما بقي الانتاج خامسا وله 19 نقطة أيضا.


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