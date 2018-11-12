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باشر الأزرق تدريباته أمس على ستاد نادي الكويت بقيادة المدرب الكرواتي د. روميو يوزاك استعدادا لمواجهتي البحرين وسورية، الوديتين يومي 15 و20 نوفمبر الحالي. وكانت تدريبات الأزرق تأجلت من الاول من أمس إلى أمس بسبب الظروف الجوية الصعبة التي سادت البلاد.

وشارك في تدريبات الأمس 22 لاعباً هم: حميد القلاف، سليمان عبدالغفور، عامر المعتوق، مساعد طراد، خالد إبراهيم، فهد حمود، ضاري سعيد، محمد فريح، فهد العنزي، فيصل سعيد، سلطان العنزي، حمد حربي، فهد الأنصاري، أحمد الظفيري، مشاري العازمي، عبد الله ماوي، عمر الحبيتر، علي خلف، يعقوب الطراروة، بدر المطوع،فيصل زايد، حسين الموسوي، ويوسف ناصر، فيما غاب عن التدريبات بإذن من ادارة المنتخب كل من شريدة الشريدة وفهد الهاجري.

من جانب آخر، صرح مدير المنتخب فهد عوض بأن رئيس اللجنة الطبية د.عبدالمجيد البناي اجرى كشفا طبيا على اللاعبين، وتبين اصابة حارس المرمى خالد الرشيدي بالركبة وطلال الفاضل بالكاحل وغازي القهيدي بالعضلة الخلفية، وعلى اثرها قرر الجهاز الفني استدعاء مدافع التضامن فيصل سعيد وحارس مرمى النصر محمد هادي الذي سيباشر تدريباته مع الازرق اعتبارا من اليوم.

وينتظم المنتخب في معسكر داخلي في أحد الفنادق منذ مساء أمس استعدادا للقاءين الوديين في ظل رغبة الجهازين الاداري والفني في تجميع اللاعبين من أجل مزيد من التركيز.

من جهة أخرى، يصل إلى البلاد ظهر غد وفد المنتخب البحريني حيث يضم الوفد 26 لاعبا اختارهم المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب هم: سيد شبر علوي، عبدالكريم فردان، أشرف وحيد، سيد رضا عيسى، أحمد ميرزا، سيد مهدي باقر، حمد شمسان، أحمد بوغمار، وليد الحيام، أحمد جمعة، سيد ضياء سعيد، أحمد عبدالله، عبدالوهاب علي، جاسم الشيخ، كميل الأسود، ومحمد الحردان، علي مدن، أحمد موسى، جمال راشد، محمد مرهون، عبدالله عبدو، سامي الحسيني، أحمد الشروقي، عبدالله يوسف، محمد الرميحي، ومهدي حميدان.

