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يبدأ الأزرق الأولمبي تدريباته اليوم في دبي على فترتين صباحية ومسائية، تقام الفترة الأولى في صالة اللياقة البدنية في مقر اقامة الوفد، بينما تقام الفترة الثانية على ملعب نادي عجمان، وذلك استعدادا للمشاركة في دورة ودية رباعية خلال الفترة من 12 إلى 20 نوفمبر الحالي إلى جانب منتخبات الامارات واليابان واوزبكستان.

وكان وفد المنتخب برئاسة نائب رئيس اللجنة الفنية احمد عجب وصل دبي مساء أمس استعدادا للمشاركة في الدورة. واختار مدرب الكرواتي راجكو ماجيك مدرب الازرق الاولمبي 30 لاعبا، للمشاركة في الدورة هم: براك العنزي، سعود الحوشان، عبد الرحمن المجدلي، سلطان خلف، جاسم عتيق، مشعل إديلم، راشد الدوسري، معاذ الظفيري، حمد السعيد، علي عبد الرسول، ناصر سالم، أحمد الصراف، أحمد إسماعيل، فهد عايض وفواز عايض محمد الهويدي، مبارك الفنيني، بدر طارق، فيصل العنزي، عبد الرحمن وادي، علي جمال، هادي الحربي، شبيب الخالدي، عبد المحسن العجمي، عبد الله الشرهان، مشعل خالد، يوسف المسليم، عيد الرشيدي، عبد العزيز مروي وفواز مبيليش.

ويستعد الأزرق الأولمبي لتصفيات كأس آسيا «تحت 23 سنة» والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 حيث تستضيف الكويت تصفيات المجموعة الخامسة في مارس المقبل على أن يتأهل الاول من كل مجموعة الى نهائيات كأس اسيا في الصين يناير 2020، بالاضافة إلى تأهل افضل اربع منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعاتها. وأسفرت القرعة عن وقع الازرق إلى جانب منتخبات الاردن وسورية وقرغيزستان.

