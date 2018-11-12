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حصد المنتخب الكويتي اول من امس ميداليتين جديدتين في البطولة الآسيوية الثامنة لرماية الأطباق الطائرة والـ 11 لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء التي تقام في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي، هما ذهبية وفضية وذلك ضمن مسابقة «التراب» رافعا رصيده إلى ثماني ميداليات. وتوج الفريق المكون من الرماة عبدالرحمن الفيحان وخالد المضف و طلال الرشيدي بطلا لمنافسات فئة الفرق للعمومي ليحصد الميدالية الذهبية الثانية للكويت متقدما على المنتخب الصيني القوي الذي حاز المركز الثاني والميدالية الفضية فيما نال رماة لبنان المركز الثالث محققين الميدالية البرونزية. وجاءت الميدالية الفضية للكويت عقب حلول فريق الناشئين المكون من الرماة صلاح الرشيدي وبدر العدواني ويوسف المطيري في المركز الثاني خلف منتخب كازاخستان الذي نال المرتبة الأولى ليحققوا الميدالية الذهبية.

وأسفرت باقي المسابقات عن فوز منتخب الصين بالمركز الأول والثاني في مسابقة التراب لفئة الفردي للعمومي ليحققوا الميداليتين الذهبية والفضية فيما نال منتخب كازاخستان المركز الثالث والميدالية البرونزية. وفاز منتخب كازاخستان بالمركزين الأول والثاني في منافسات فئة فردي الناشئين لينالا الميداليتين الذهبية والفضية في حين ذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الصين. وأعرب الرامي الفيحان في تصريح للصحفيين عقب تتويجه بالذهب رفقة زملائه عن سعادته الغامرة بتحقيق هذا الإنجاز الذي جاء بصعوبة بسبب قوة المنافسين وفي مقدمتهم منتخبا الصين وكازاخستان مهنئا كل منتسبي الرماية الكويتية بتحقيق هذا الكم الجيد من الميداليات في هذا التجمع القاري الكبير. وقال الفيحان المتأهل إلى دورة الالعاب الأولمبية المقبلة المقررة إقامتها في طوكيو عام 2020 إن المشاركة في مثل هذه البطولات الكبيرة تزيد من خبرات الرماة مؤكدا أنه سيعمل وبدعم من النادي للمشاركة في أهم البطولات الدولية والقارية في الفترة المقبلة لضمان الاستعداد المميز للأولمبياد.

