آراء

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة جديدة من العقوبات على ايران، بعدما أعلن انسحابه من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، وصدر القرار الدولي برقم 2231 عن مجلس الأمن الذي سريعا ما انسحبت منه الولايات المتحدة الاميركية بعنجهية ترامب، ورحب الكيان الصهيوني وجماعات الضغط الاميركية المتشددة وبعض الدول العربية بذلك، وسارعت بعضها بالتصريح حول تطبيقها للعقوبات على ايران غاضين الطرف عن القرار الدولي متبعين ترامب، هل كل دول العالم ترامب وأميركا؟، علما بأن الضرر سيقع على الشعوب المحيطة بايران، حيث ضغطت الدول الاوربية التي تربطها مصالح مع ايران على ترامب لاستثنائها من قرار العقوبات والتعامل مع طهران، وكان لهم ذلك، وهي دول لا تربطها منطقة مشتركة، اذن ما بال الدول المحيطة لا تبالي بمصالحها أولا مع ايران؟.

ويمكن القول ان الاقتصاد الايراني سيعاني مع الشركات العالمية خوفاً من التعرّض لعقوباتٍ أميركيةٍ، الا ان التقييم الأولي للعقوبات وخاصة في القطاع النفطي تبدو بأن غاية العقوبات لن تتحقق للأسباب التالية:

1- اعتياد الشعب والحكومة الايرانية على التقشف في الميزانية نتيجة لفرض عقوبات قارب عمرها 40 عاما، والتعايش مع تلك العقوبات نتج عنها الازدهار الصناعي والزراعي المحلي بالاضافة على الاعتماد على العلماء والمتخصصين المحليين، والاكتفاء الذاتي فالعديد من المنتجات بمختلف الأنشطة.

2- توحيد الصفوف، عندما انسحبت الولايات المتحدة الاميركية من القرار وفرضت عقوبات على ايران توحد الشعب ضد أميركا، بعد أن عانت التيارات المحافظة هناك من اقناع التيارات الاصلاحية بعدم الوثوق بأميركا وايقاف التفاوض معها،وبعدم الاعتماد على القوى الغربية.

الا أن الاصلاحيين استمروا في التفاوض وحققوا انجازا دوليا، ولكن سرعان ما خذلتهم أميركا بالانسحاب منه، وهنا غضب الجميع «الاصلاحيين والمحافظين» من ذلك التصرف وتوحدوا بكلمة واحدة وهي عدم الوثوق بالولايات المتحدة الاميركية.

3- أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعفاءات لثماني دول للاستمرار بشراء النفط الايراني منها دول اوروبية وآسيوية وهي من أهم الدول المستوردة للنفط الايراني، فلا ضرر في القطاع الاقتصادي الأكبر في ميزانية ايران، وأيضا اعلن الاتحاد الأوروبي عن ايجاد آلية خاصة لشراء النفط الايراني ومن المرجح ان تزداد رقعة المستفيدين من النفط الايراني.

4- الحرب النفسية: تعد تلك العقوبات حربا نفسيا على الشعب الايراني والشعوب والشركات التي تتعامل مع الحكومة الايرانية، حيث حرب التصريحات مشتعلة بين الأطراف، ولكن هل ستنفع تلك الحرب في جني الثمار لوحدها؟، لا أتصور ذلك، فإن لم تساند ببعض الضغوطات المادية لن تفلح الحرب النفسية على أي طرف كان، فهناك مصالح مادية عسكرية واقتصادية مشتركة لن تتأثر بزوبعة التصريحات المتهورة.

ونتيجة للأسباب السابقة لا تعد العقوبات الجديدة الا بهرجة اعلامية لتثبيت أنصار ترامب المحليين والدوليين، ويستغلها لعدة أسباب أهمها:

زيادة الفرقة والتقسيم بين المسلمين.

تشجيع الدول المختلفة مع ايران بالاستمراره على تلك الخلافات وتطورها.

توهم العالم والشعب الايراني بعزلة ايران اقتصاديا.

تشجيع الشعب الايراني على الضغط على حكومته بوقف الدعم اللوجستي للأحزاب والتيارات المقاومة للكيان الصهيوني واستخدام تلك الأموال داخليا.

