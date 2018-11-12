آراء

يتحدث زميلنا في جريدة «النهار» عبدالله المجادي كثيراً عن أهمية مكافحة سمنة الأطفال وخطورة انتشارها وعن غياب المسؤولية في التصدي لمكافحة هذا المرض وأثره على الصحة العامة وهو أمر أكدته أيضا المؤشرات العالمية وتحدث به الدكتور هاري فاينيو وهو عميد كلية الصحة بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت وحذر من انتشاره المخيف بين أطفال الكويت مما ينذر بمصيبة قادمة تؤثر على الصحة العامة وتؤسس لأمراض مزمنة من الطبيعي أن تغزو وتستوطن الكويت مالم تواجه بعمل حقيقي لمكافحة السمنة والتقليل منها.

كانت وزارة التربية في السابق بالاضافة لدورها التعليمي تقوم بالتصدي لتغذية الطلبة في المدارس التابعة لها ومن منا ينسى مشاهد السبعينيات وصورها في توزيع الطعام على الطلبة والذي يتكون في أغلبه من عناصر أساسية مفيدة لا ألوان صناعية به ولا نكهات رديئة بعكس الواقع اليوم.

أغلب ان لم تكن كل مدارس التربية اليوم تسهم وبشكل مباشر في تدمير صحة أطفالنا من خلال توفير أسوأ العناصر الغذائية لهم في المقصف المدرسي والذي يصطف عنده الطلبة في الفرص والاستراحات اليومية ويكفيك عزيزي القارئ ان تراقب وتسأل أبناءك عن ما يقدم لهم في مقاصف المدارس لتعلم حجم الكارثة.

تدعي وزارة التربية مراقبة أنواع الأطعمة المقدمة لأبنائنا في المدارس ولكن الواقع عكس ذلك فلا توجد فعلياً مدرسة واحدة تقدم لطلبتنا وجبات غذائية مدروسة وموزونة وذات قيمة، وأما وجود التفتيش على ما يقدم فعلى الوزارة أن تعلم أن غالبية مقاصف المدارس يرفعون الأنواع الرخيصة والرديئة عندما يحضر التفتيش وما أن يرحلوا حتى تعود دورة بيع هذه السموم لأطفالنا دون أدنى مسؤولية لأهمية وجود نظام صحي للصغار يساعدهم ويقي أجسادهم من الأمراض وبوابتها وهي السمنة.

على الوزارة اليوم التصدي لهذا الموضوع والقيام بدورها بحصر أنواع الطعام والتشدد في توفيرها وعدم استبدالها بأنواع أخرى وتحميل مديري المدارس ومساعديهم مسؤولية صحة أطفالنا التي تهدمها هذه الأنواع الرديئة التي لا تقدم الا المرض والمشاكل وهو أمر من وجهة نظري له من الأهمية ما للدور التعليمي وربما أكبر، فهل تتحرك التربية أم يستمر قطار هدم أجساد الصغار كما هو اليوم؟. تفاءلوا

