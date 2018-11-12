آراء

أحب أن أبدأ مقالتي بـ «سبحان مغير الاحوال».. سنوات طويلة مرت واهالي مدينة صباح الأحمد يناشدون المسؤولين والنواب رفع المعاناة عنهم في المدينة التي أصبحت مشاكلها تفوق الوصف، وتزداد يوما بعد يوم، فرغم ما قدم من حلول بطيئة إلا أنها زادت من المعاناة. حيث كانت هناك مناشدات كثيرة ولم يتجاوب معها سوى نائبين او ثلاثة فقط فكثيرا ما قرعنا جرس الانذار لانقاذ هذه المدينة من كم الاهمال الذي بها من طرق غير معبدة وأخطاء جسيمة في التشطيبات وفساد واضح في تسليم المناقصات.

ولكن اليوم تغيرت الحال بعد حدوث الكارثة فأصبح الكل يتهافت على مدينة صباح الاحمد ليتفقد احوالها ويسجل موقفا والسؤال الآن: اين كنتم سابقا؟ هل كنتم تنتظرون حدوث كارثة لكي تسجلوا موقفا جادا يرفع المعاناة عن المدينة التي هي اكثر مدينة في الكويت تعرضت لخسائر مادية وانقطاع للطرق فيها، نتمنى ألا تكون ردود الافعال من المسؤولين والنواب وقتية بل نحتاج الى تتويجها بحلول جذرية لكل المشاكل التي تعاني منها المدينة والاسراع فيها فالمدينة مأهولة بعدد كبير من السكان، فلا يمكن تأجيل أي مشروع حيوي فيها وخصوصا الطرق التي تربط المدينة بباقي طرق الكويت. نطالب رئيس مجلس الامة والنواب بمحاسبة جميع الشركات التي صممت مشروع مدينة صباح الأحمد، فمن غير المعقول أن تغرق مدينة جديدة بسبب أمطار وتتضرر بها المنازل التي من المفترض ان تكون مصممة وفق أعلى المواصفات. الامر بيدكم الآن والشعب لن يسامح المتخاذلين ولا تنسوا تعويض كل مواطن تعرض لخسائر مادية، فالدستور الكويتي كفل للمواطن هذا الحق، فعليكم الاستعجال بتعويض جميع المتضررين فهو حق لهم.

إن ما تعرضت له مدينة صباح الأحمد خسائر مادية للمواطنين يندى لها الجبين فقد تعالت صرخات أصحاب البيوت هناك منذ فترات طويلة للنظر الى احوال المدينة ولكن «عمك أصمخ» لتأتي الكارثة وتكشف عن كم هائل من الفساد في تسليم المدينة والطرق، فقد حازت مدينة صباح الأحمد المركز الاول في كم الخسائر جراء الامطار التي هطلت على الكويت والآن هل من مجيب ليرد علينا ويعوض هؤلاء المواطنين.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

