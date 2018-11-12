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على غرار العديد من الدراسات التي تبين فوائد الحب والارتباط، أكدت عالمة اجتماع أن العزوبية لها فوائد صحية، وذلك من واقع استمرار حياتها دون زواج وهي في الستينيات من عمرها.

وتقول بيلا دي بولو (64 عاما) من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، إنها تشعر بأنها أكثر صحة وهي مازالت عزباء، وتملك كل حريتها في ممارسة الرياضة وقتما تشاء، وتتناول ما يغذيها ويرضيها، وتنام بلا انقطاع من دون شريك يصدر شخيرا بجانبها، والأهم من ذلك أنها تشعر بالرضا. ولخصت بيلا دي بولو الفوائد الصحية للعزوبية في 5 نقاط أساسية:

1- ممارسة المزيد من الرياضة: كشفت الأبحاث التي شملت 13 ألف أميركي أن البالغين المتزوجين يقضون وقتا أقل في ممارسة التمرينات الرياضية، وهذا أمر مفهوم، نظرا للوقت الإضافي الذي يحظى به العزاب في الكثير من الأحيان من أجل الاهتمام بذاتهم ومظهرهم.

2- النوم بصورة أفضل: وجدت دراسة استقصائية أن العزاب ينامون في المتوسط7.13 ساعات في الليلة، وهي فترة أكثر من فترة النوم التي يحظى بها المتربطون والمتزوجون.

3- وزن أقل: قد تساعد عادات النوم وممارسة التمارين بشكل أفضل في تفسير سبب اكتشاف بعض الأبحاث أن حياة العازب توازي حياة أكثر صحية، فقد وجدت إحدى الدراسات الحديثة التي أجراها باحثون في جامعة أريزونا، ونظرت في العديد من التدابير الصحية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاماً على مدار 3 سنوات، أن أولئك اللاتي طلقن وانفصلن عن شركائهن فقدوا الوزن ومارسوا المزيد من الرياضة.

كما ربطت أبحاث سابقة شملت رجالا ونساء من جميع الأعمار الزواج بزيادة الوزن، بينما ربطت الطلاق بفقدان الوزن.

4- علاقات أقوى وأقل رومانسية: تقول بيلا دي بولو إن هناك الكثير من الأبحاث التي تظهر أن العزاب يكونون أفضل في الحفاظ على علاقاتهم مع أشخاص آخرين.

5- ملك نفسك: عندما تصبح عازبا، فأنت تملك الكثير من السيطرة على كل أفعالك، وهذا يمنحك الشعور بالتمكن والسيطرة، وتقول بيلا دي بولو إنها عندما كانت في منتصف الأربعينيات من عمرها، كان لديها منزل ودائرة قوية من الأصدقاء ووظيفة بدوام كامل في جامعة فيرجينيا، ولكن بعد حصولها على إجازة في سانتا باربارا بولاية كاليفورنيا، قررت تغيير حياتها بالكامل دون أن أن تنظر إلى الوراء.

وتوضح: «حتى لو كان لدي زوج لطيف ومتفهم تماما لما أفعله، فلن أشعر بالرضا عن مخاطرتي بأنني سأفرض على شخص آخر ما أقوم به من أفعال، فالشعور بالاستقلالية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصحة، وعندما تكون لدينا سيطرة على قراراتنا وسلوكياتنا، نتمتع بصحة أكبر».

