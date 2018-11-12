الاخيرة

استكمالاً للحديث حول كارثة عدم الاستعداد الجيد للأمطار، نقول انه لو افترضنا أن الأمطار التي هطلت علينا هي أمطار مدمرة وكمياتها أكبر مما تتحمله شبكات تصريف المياه، فأين جهود التنبؤ الجوي وقد أصبح علماً يدرس، لماذا لم يتم تنبيه الناس وتحذيرهم من قرب حلول كارثة جوية كما يحصل ليس في الدول المتقدمة فحسب، بل في دول الجوار والمنطقة. لقد رأينا متنبئين جويين كويتيين هواة أشاروا إلى أن الكويت ستتعرض إلى موجة قوية من الأمطار خلال الاسبوعين المقبلين قبل بدء هطولها، وهم بذلك يستخدمون التقنيات المتوافرة على الشبكة العنكبوتية «الانترنت» بالمجان، فأين ذهبت الأموال التي تصرف على ميزانيات الرصد الجوي والتي لم نسمع لأصحابه أي صوت بالتحذير أو التنبيه!

والنقطة الأخرى هي ما تتعلق بخطة الطوارئ المزعومة، لم نسمع عنها إلا بعد أن حلت بنا كارثة التقصير وسوء الادارة، فارتبكت الحكومة فأقالت هذا، واستقال ذاك، وكل ادارة معنية بالحدث من قوات أمن وصحة واطفاء وأشغال وبلدية تعمل لوحدها بمعزل عن الأخريات، فلا توجد عندنا خلية عمل مركزية توجه الجهود.

لقد تداول الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتندر تصريحات بعض المسؤولين والجهات التي تطالب ببقاء الناس في بيوتها، فكان الرد على تلك التصريحات : وماذا يفعل الناس الذين غرقت بيوتهم؟ كيف تطالبونهم بالبقاء بها؟ ولماذا لم توفروا ملاجئ آمنة مؤقتة تحتضن هؤلاء المتضررين لأيام؟

مازلنا نقول إن ما حدث هو نتيجة لتقصير حكومي صرف وسوء ادارة بامتياز من خلال التغطية على المقاولين الفاسدين، والدليل تلك الاقالة والاستقالة والحديث عن محاسبة المقصرين، فهذا اعتراف حكومي بسوء ادارتهم للأمور.

