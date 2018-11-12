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تطور الباحثة الألمانية أندريا كروس تقنية تستهدف إنتاج الجوارب النسائية من مواد عضوية بدلا من استخدام النايلون المصنوع من اللدائن غير العضوية، حيث ترى الباحثة أن المرأة في المستقبل تستطيع ارتداء جوارب مصنوعة من الأعشاب أو جذور نبتة الهندباء البرية أو لفائف الخبز القديمة وذلك باستخدام «مصفاة حيوية» تقوم بتحويل مواد خام مصنوعة من النباتات إلى لدائن حيوية. وترأس كروس قسم تقنيات التحويل للموارد المتجددة في جامعة «هوهنهايم» الألمانية. وقد طورت وفريقها البحثي نموذجا أوليا لمصفاة حيوية في أحد المجازر القديمة بالقرب من إحدى المزارع في مدينة إنينجين بولاية بادن فورتمبرغ الألمانية التي تدير فيها الجامعة مركزا بحثيا. وفي هذا المركز البحثي يتم تكسير النبات المعروف باسم «القصب الصيني» واستخدامه في إنتاج مادة «هيدروكسي ميثيل فورفورال» (إتش. إم. إف) وهي مادة خام تستدم في إنتاج زجاجات المشروبات والتغليف ومكونات السيارات والجوارب النسائية.