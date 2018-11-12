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حذرت دراسة جديدة من أن سك وتداول العملات الرقمية مثل «بتكوين» يمكن أن تؤدي إلى زيادة الانبعاثات الغازية بما يكفي لزيادة درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين بحلول 2033. وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة أميركية متخصصة أن المعدات وكمية الكهرباء المطلوبة لسك العملة الرقمية يمكن أن يؤدي إلى اشتداد حدة ظاهرة التغير المناخي. وقالت كاتي تالاداي المؤلف المشارك في الدراسة التي أجرتها جامعة هاواي «في الوقت الراهن، تعد وسائل النقل والمساكن وإنتاج الطعام السبب الرئيس في ظاهرة التغير المناخي القائمة. لكن هذه الدراسة توضح أنه يمكن إضافة البتكوين إلى القائمة». وقد ظهرت هذه العملة لأول مرة منذ 10 سنوات على يد مبرمج مجهول الهوية «ساتوشي ناكاماتو» عندما نشر ورقة تحدد مبادئ وأسس العملة الرقمية المستقلة عن أي مؤسسات رسمية.

