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الوفيات


عائشة هطل الجريد السعيدي، أرملة، ذعار المريبد السعيدي، 71 عاماً، شيعت، الرجال: العزاء بالمقبرة، ت: 99875053، النساء: الواحة، ق 3، ش 6، م 6، ت: 55848558
أحمد يوسف المنصور، 63 عاماً، شيع، الرجال: السرة، ق 5، ش 13، م 22، ت: 66744882، النساء: السرة، ق 5، ش 13، م 20، ت: 66000531
سعاد يوسف راشد حماده، 58 عاماً، شيعت، الرجال: النزهة، ق 3، شارع دمشق، ديوان حماده، ت: 96611436، النساء: القادسية، ق 9، شارع يوسف عبد الوهاب العدساني، 34، ت: 60000311
محمد غلوم إسماعيل الخاجه، 82 عاماً، شيع، الرجال: حسينية السيد علي الموسوي، بنيد القار، ت: 97822474، النساء: حسينية السيد علي الموسوي، شرق.
سهام أحمد ذياب الجياد، زوجة نواف عباس سعد علي العنزي، 44 عاماً، شيعت، الرجال: خيمة قرب ديوان القيروان، ت: 94707617، النساء: العارضية، ق 8، ش 6، ج 1، م 13
زهرة جاسم يعقوب أبو الحسن، 69 عاماً، شيعت، الرجال: شرق، الحسينية الجديدة بجانب بنك الكويت الوطني المبنى الرئيسي، العزاء: اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، ت: 66006060، النساء: الدعية، ق 4، شارع حمزة، م 4
عبد الرحمن يوسف عبد المحسن العبدالرزاق، 56 عاماً، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الدسمة، ق5، شارع امرؤ القيس، م 72، ديوان العبدالرزاق، النساء: العديلية، ق 2، شارع الكنانة، م 1
كميلة علي حسين الشويكر، 30 عاماً، شيعت، السالمية، ق10، شارع عمان متفرع إلى شارع سباء، الحسينية الحيدرية، ت: 97322999 - 99910112 - 55077808
باسم عبد الكريم ملا حمد الطيار، 45 عاماً، التشييع، بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: صباح السالم، ق 10، ش 1، ج 8، م 13، ت: 99656380، النساء: الفردوس، ق 7، ش 1، ج 4، م 22، ت: 25519698
عنيفه سعود عبدالله الشمري، أرملة عجيل عياده الشمري، 65 عاماً، شيعت، الرجال: الرقة، ق7، ش4، م283، ت: 99799328، النساء: الرقة، ق7، ش9، م286، ت: 55522800
إنا لله وإنا إليه راجعون


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