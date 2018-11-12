أول النهار

اكد الرئيس العراقي د.برهم صالح ان اختياره للكويت لتكون محطته الاولى في زياراته الخارجية بعد توليه الرئاسة تؤكد أهمية الكويت في قلوب العراقيين في ظل التطلع الى علاقات افضل من السابق وتعزيز الروابط في المجالات كافة كون اننا نعيش مصيراً واحداً.

وقال برهم صالح في مؤتمر صحافي امس في مقر اقامته في قصر بيان ان مباحثاته مع سمو الأمير تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين ونتائج مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي استضافته الكويت مع ضرورة تحويل الوعود الدولية الى انجازات لافتا الى اهمية الكويت التي لها باع طويل في هذا المجال.

وذكر ان المباحثات في الكويت تضمنت مشاريع مستقبلية مثل السكك الحديد وتسييل حركة رؤوس الاموال وانشاء مناطق اقتصادية مشتركة، لافتا الى ان اجتماعا سيعقد بين وزيري خارجية البلدين بشأن التعويضات لانهاء هذا الملف.

واشار الى ان المباحثات ايضا تطرقت الى المشاريع المرتقبة في جنوب العراق وخاصة منطقة البصرة، مؤكدا ان العراق لا يريد معادلة تنافسية انما الفائدة المشتركة مضيفاً ان العراق له مشاريع طموحة في البصرة.

وحول آخر مستجدات قضية الاسرى والمفقودين قال ان تلك القضية جرح نازف للعراقيين ايضا وتعتبر استحقاقاً، مشيراً الى ان اعادة جزء من الممتلكات الارشيف الكويتي يعد رسالة بليغة تعبر عن ارادة العراق لطي صفحة الماضي.

ولفت الى ان العراق يولي اهمية لعلاقاته مع دول الخليج، مؤكداً ان المملكة العربية السعودية تعد دولة مهمة في المنطقة وهناك زيارة مرتقبة قريبة، لافتا الى ان خادم الحرمين الشريفين هاتفه بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية على العراق.

وعن موقف العراق من العقوبات الاميركية ضد ايران قال ان هذا الموضوع مهم وحساس نظراً للعلاقة العراقية - الايرانية والحدود التي تصل إلى 1400 كيلو متر بينهما ونحن في حوار حقيقي مع اميركا ولا نريد ان يكون العراق محملا لتلك العقوبات، نافيا ان يكون العراق يلعب دور الوساطة بين ايران واميركا.

وقال الرئيس برهم صالح ان العراق لا يريد ان يدخل في محاور ضد أي طرف أو مع أي طرف.

وحول مدى عمق التدخل الايراني في الشؤون العراقية، بالاضافة الى مدى سيطرة الدولة العراقية على قوات الحشد الشعبي قال برهم صالح: ان ايران دولة جارة ومصلحتنا تكمن في علاقات مستقرة معها، لافتا الى ان التنظيمات العسكرية في العراق تقع ضمن الدولة وتخضع لها.

