الأولى

أعرب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن بالغ شكره وتقديره الكبير على ما أولته الجهات الرسمية التي سخرت جميع جهودها وطاقاتها للتعامل مع التداعيات والمستجدات المصاحبة لهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد والمنطقة.

وشكر سموه على وجه الخصوص وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة الأشغال والادارة العامة للاطفاء ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الاعلام ووزارة التربية والتعليم العالي والبلدية على تنفيذها للخطط التي رسمها مجلس الوزراء واللجان المشكلة لذلك. وثمن سموه المتابعة الحثيثة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء لهذا الحدث واتخاذ كل ما يلزم من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وللمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة ووضعهم بالصورة أولا فأولاً بكل وضوح وشفافية من خلال وسائل الاعلام الرسمية المختلفة. كما ثمن سموه تضافر هذه الجهود وتنسيقها بين مختلف هذه الجهات والادوار الكبيرة والمقدرة التي قاموا بها على مدار الساعة بكل تفان وإخلاص ومن خلال رفع درجات الاستعدادات للتعامل مع هذه الظروف الجوية الطارئة والتي كانت على قدر المسؤولية ومحل الاشادة مؤكدا سموه ثقته الكبيرة في مواصلة هذه الجهود وهذا الدور الايجابي والبناء. كما ثمن سمو الأمير ما أبداه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء المجلس من تفاعل مع هذه الاحداث ومشاركة وجدانية تجاهها كما عبر سموه عن خالص تقديره لما قام به المتطوعون من المواطنين من مشاركة فعالة مع إخوانهم في الجهات الرسمية وبصورة عكست أبهى صور اللحمة الوطنية والتكاتف والتعاضد الذي جبل عليه أهل الكويت في مواجهة مختلف التحديات كأسرة كويتية واحدة مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا أن يجعل هذا الغيث خيراً على البلاد والعباد وأن يحفظ الوطن الغالي من كل مكروه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.