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استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس رئيس جمهورية العراق د. برهم صالح والوفد الرسمي المرافق، بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب العراقي الرئيس د. برهم صالح وكبار المسؤولين في الحكومة العراقية. وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وتعزيزها وتنميتها والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين وسبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه كما تضمنت بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في جميع الأصعدة.

من جانبه، اكد الرئيس العراقي ان اختياره الكويت لتكون محطته الاولى في زياراته الخارجية يؤكد اهميتها في قلوب العراقيين، وتطلعهم الى علاقات افضل معها، والى تعزيز الروابط في المجالات كافة لاننا نعيش مصيرا واحدا. وقال في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر إقامته بقصر بيان ان مباحثاته مع سمو الأمير تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ونتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت، وضرورة تحويل الوعود الدولية الى انجازات، لافتا الى ان للكويت باعا طويلا في هذا المجال.

وذكر ان المباحثات تضمنت مشاريع مستقبلية مثل السكك الحديدية، وتسهيل حركة رؤوس الاموال، وانشاء مناطق اقتصاديه مشتركة، لافتا الى ان اجتماعا سيعقد بين وزيري خارجية البلدين لانهاء ملف التعويضات.

واشار الى ان المباحثات تطرقت الى المشاريع المرتقبة في جنوب العراق، وخاصة في منطقة البصرة، مؤكدا ان العراق يريد الفائدة المشتركة وله مشاريع طموحة في البصرة.

وحول اخر مستجدات قضية الاسرى والمفقودين قال: ان تلك القضية جرح نازف لدى العراقيين ايضا، مشيرا الى ان اعادة جزء من الارشيف الكويتي يعد رسالة بليغه تدل على ارادة العراق طي صفحة الماضي.

ولفت الى ان العراق يولي اهمية لعلاقاته مع دول الخليج، مؤكداً ان السعودية دولة مهمة في المنطقة، وانه سوف يزورها قريبا، وان خادم الحرمين الشريفين هاتفه بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية، مؤكدا حرص المملكة على العراق.

وعن موقف بلاده من العقوبات الأميركية ضد ايران قال: هذا الموضوع مهم وحساس نظرا للعلاقة العراقية- الإيرانية والحدود التي تصل الى 1400 كيلو متر بينهما مضيفا: نحن في حوار حقيقي مع اميركا، ولا نريد ان يكون العراق محلا لتلك العقوبات نافيا ان يكون العراق يلعب دور الوساطة بين ايران واميركا. وقال الرئيس برهم صالح ان العراق لا يريد ان يدخل في محاور ضد اي طرف او مع اي طرف.

وحول مدى التدخل الايراني في الشؤون العراقية، بالاضافة الى مدى سيطرة الدولة العراقية على قوات الحشد الشعبي قال برهم صالح: ايران دولة جارة، ومصلحتنا تكمن في علاقات مستقرة معها، لافتا الى ان التنظيمات العسكرية في العراق تقع ضمن الدولة وتخضع لها.