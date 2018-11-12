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أعلن رئيس مجلس الامة عن توجه الحكومة لتعويض المواطنين الذين تعرضوا لأضرار بسبب موجة الامطار التي ضربت البلاد أخيراً، مبينا انها كلفت وزير المالية وضع آلية لتعويض المتضررين الحقيقيين من غير دخول المدعين ، حتى لا يؤثروا على استحقاقات الحقيقيين بالحصول على تعويضات غير مستحقة.

وبين الغانم عقب اجتماع السلطتين امس لمناقشة تداعيات هطول الأمطار الاخيرة، وسبل تعويض المتضررين ، انه استمع لأسرة الشهيد احمد الفضلي واكد لها ان لا يقلقوا من شيء في بلد الانسانية، كاشفا عن انه ابلغ سمو الامير الذي امر باستمرار صرف الاعانات الشهرية لأسرة الشهيد ودفع الدية الشرعية لهم.

وكشف عن تشكيل وزير الاشغال لجنة تحقيق محايدة من خارج الوزارة لتقصي الحقائق، موضحا ان نتائجها ستنشر في حينه.

وبين ان الحكومة وعدت باستعدادات أفضل للأربعاء المقبل، وشكلت لجانا متخصصة تتبع لجنة الخدمات بمجلس الوزراء لاستكمال الخدمات الناقصة في المدن الجديدة. وزاد: هناك توافق بين النواب على تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للوقوف على حقيقة ما جرى من قصور، في التعامل مع حالة الامطار او ما نتج عنها من أضرار.

ووصف الغانم الاجتماع بالمثمر جدا ، موضحا ان الحوار يحث على زيادة الاستعدادات على المدى القصير للتعامل بشكل أفضل مع اي حالات مماثلة، وعلى المدى الطويل من حيث تجهيز المدن الجديدة بجميع الخدمات.

وبين ان طلب المناقشة العامة لاجراءات الحكومة في التعامل مع حالة الامطار بجلسة الثلاثاء المقبل لا تتعارض مع اجتماع الامس، مضيفا: سأتعامل مع الطلب وفق الإجراءات الدستورية والقرار راجع للنواب، مبينا ان عقد اجتماع الامس وحضور النواب إليه أتى من باب عدم تحبيذهم التأخر انتظارا الى جلسة الثلاثاء.

وقال ان النواب طلبوا من قيادات الجهات الحكومية التي حضرت الاجتماع توصيل تحياتهم لابنائنا في الميدان، الذين يجب ان يعرفوا ان هناك من يشعر بهم ويوجه لهم كلمة شكر.

واشار الغانم الى ان الاجتماع وقف على مشكلة تطاير الحصى، حيث نوقشت واستمعنا لردود الوزير حسام الرومي خاصة انها مشكلة قديمة، ووعد الوزير ببذل قصارى الجهد كي لا تتكرر، مشيرا الى انها متعلقة بالعقود والمناقصات المتصلة بفترات زمنية طويلة، ومؤكدا ان كل ما يتعلق بمحاسبة المقصرين سنأتي له قريبا، لكن قبل ذلك نود الانتهاء من التعامل مع الأحداث المُحتملة قريبا لان الأرواح مقدمة على الماديات.

ولفت الغانم الى ان أهالي مدينة صباح الاحمد، طلبوا مني التحرك من اجل ان يعدل وزير الأشغال عن استقالته لاعتقادهم انه نشط ومتعاون ، وانا لمست رقيا وتفهما لدى اكثر الأهالي تضررا هناك حيث ركزوا على تعويض المتضرر الحقيقي، ودعوا النواب للابتعاد عن الأمور الاخرى.

وشدد الغانم بقوله: كلنا كمواطنين متطوعون خلف الجهات المعنية، خاصة ان هناك توقعات بهطول امطار غزيرة الأربعاء المقبل.

بدوره، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ان القيادات التي أدارت الازمة لم يهنأ لهم النوم سوى ساعتين او ثلاثة في الْيَوْمَ، لافتا الى ان الطرق السريعة مصممة لاستيعاب 27 مل من الامطار في حين ان ما نزل عليها يفوق المعدل بثلاثة أضعاف.

وافاد بان هؤلاء القياديين ليسوا سياسيين بل يتحدثون من قلب وطني، ونحن عشنا المشكلة، وما جرى اكبر منا، مشيرا الى ان المجاري في الكويت لا تتحمل كمية الأمطار التي سقطت، ولا يمكننا ان نصمم الطرق لاستيعاب 100 مل من الأمطار المتساقطة.

وقال ان الاخوة وزعوا 3 مسارح لعناصر الطوارئ وللمعدات الضرورية للتعامل مع الازمة وسط وشمال وجنوب البلاد، مضيفا: الاربعاء المقبل لا نعلم الكمية التي ستسقط وسرعة الرياح انما نحن على أتم الاستعداد لها، ونحن نحرص على الأرواح في المقدمة، مشيرا الى ان هناك غواصين من الادارة العامة للاطفاء قاموا بجهود كبيرة ودخلوا احد السراديب لإنقاذ الأرواح وهو سرداب مخالف في العمق.

من جانبه اكد وزير الاشغال حسام الرومي: ان هناك تنبيهات مسبقة صدرت منه للوزارة وهيئة الطرق للاستعداد لموجة الامطار ، لافتا الى انه منذ 25 أكتوبر عقد اجتماع لبحث الإخفاقات التي مرت بها الكويت في فترات سابقة ، مضيفا انه شدد على تجهيز اليات سحب المياه وتوزيعها بمواقع متعددة تمكنها من مرونة التنقل وسرعة الوصول لمواقع الحدث والاستعداد مع شركات النظافة لتنظيف ما يمكن تنظيفه في وقت الأزمات ، ولفت الى ان جزءا مما حصل وكان له اثر سلبي هو تطاير أوراق الأشجار وأكياس البلاستيك بشكل أدى لاغلاق المناهيل.

ولفت الى ان الحرس الوطني قام بجهود غير مسبوقة عبر آلياته الاستثنائية التي جنبتنا حالات وفيات وحوادث اكثر. وقال: كلفت وزارة الاشغال ان نضع بوابات للتعامل مع حالات المد المستقبلية بالتزامن مع سقوط الامطار.

واشار الى ان هناك مساكن وضعت مناهيلها في الصرف الصحي، وهي مخالفات سكنية، مبينا انه شكل لجنة للتحقيق فيما حصل وستعرض النتائج بشفافية على النواب.

وكان 11 نائباً قد تقدموا امس بطلب تخصيص جلسة يوم غد الثلاثاء لمناقشة كارثة الأمطار والسيول والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين.