الأولى

تتسابق أجهزة الدولة لازالة آثار الأمطار التي اجتاحت البلاد في الأيام الماضية وذلك بتنظيف الشوارع ومناهيل الصرف الصحي وتوزيع آليات سحب المياه استعدادا لموجة امطار جديدة ربما تتعرض لها البلاد حيث قال مراقب التنبؤات الجوية بادارة الأرصاد الجوية في الادارة العامة للطيران المدني عبدالعزيز القراوي ان «الكويت مقبلة على حالة جوية اخرى ستبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى يومي الخميس والجمعة المقبلين لا تقل شدتها عن الحالة الجوية السابقة».

جاء ذلك في كلمة للقراوي خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب مجلس الأمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة على المواطنين.

وأضاف القراوي «لكن أنا لا أجزم عليها وسوف أعد تقريرا بشأنها غدا بعد دراسة الخرائط الجوية والسطحية المتوافرة لدينا وأرفع التقرير الى وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري».

وتابع «نحن كمتنبئين جويين نتنبأ عن حالة الطقس وأحيانا تصدق هذه التوقعات.. وهناك قاعدة في علم الأرصاد الجوية تقول انه لا توجد اجابة خطأ في التنبؤ بل هناك اجابة أقرب الى الصواب».

واستطرد قائلا «لذا نحن دائما لا نجزم على التنبؤ لأننا اذا جزمنا على التنبؤ دخلنا في محظورات شرعية لذا قد تكون الحالة الجوية أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبلة شديدة أو متوسطة الشدة».

من جانبه قال الباحث الفلكي د. صالح العجيري ان الجزيرة العربية ومنها الكويت ستشهد في شهر يناير القادم هطول كميات غزيرة من الامطار تتساوى مع الكميات التي شهدتها المنطقة والكويت الثلاثاء الماضي بسبب مرور منخفض جوي قادم من هضبة البحيرات شرق افريقيا.

من جهته قال وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، ان الكثير من الطرق والمناهيل تعطلت بسبب تراكم الطين جراء الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيراً.

وأضاف خلال زيارته مركز العمليات في الدفاع المدني أن المياه تم سحبها بشكل عام، وان المتبقي هو الاتربة والطين، وقد تم توجيه الاليات التابعة للبلدية لازالتها كي يتسنى تنظيف المناهيل، حتى تكون مستعدة لاستقبال الامطار المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة.

وبين أن نفق المنقف لا يزال مغلقا نتيجة كمية الأمطار الهائلة، موضحا أنه تمت مضاعفة أعداد مكائن الرفع لفتح النفق امام مرتاديه بعد سحب المياه بأسرع وقت ممكن، متوقعا اتمام عملية السحب، ومن ثم تنظيف المكان في غضون الساعات القليلة القادمة.

ولفت الى أن الدائري السابع لايزال مغلقا من جهة منطقة كبد، والدائري السادس من جهة منطقة امغرة، معربا عن امله بفتحه في أسرع وقت ممكن.

من جهتها قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري ان كميات الامطار التي هطلت يوم الجمعة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ 50 عاما. وذكرت عبر حسابها في (تويتر) ان معدلات الأمطار خلال ما يقارب ست ساعات وصلت 111 ملم، بينما المعدل السنوي 115 لتعادل بذلك ما يهطل في موسم كامل.

وأوضحت الهيئة أن الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لجسر المنقف ما هو إلا شرخ في الاسفلت، ولا يؤثر اطلاقا على الجسم الانشائي للجسر. وذكرت أنه تم رصد الجسر وتأمين الموقع وجار استكمال أعمال الاصلاح، مؤكدة أن جميع فرق طوارئ الهيئة منتشرة بمناطق متفرقة من البلاد وتقوم بكامل مهامها.