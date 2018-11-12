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أعلنت وزارة التربية امس عن استئناف الدراسة اليوم في جميع المدارس والمناطق التعليمية، باستثناء عدد محدود من المدارس التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، نظراً للأضرار التي لحقت بمبانيها جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

ونوهت الوزارة بأن قرار التعليق يضم فقط المدارس المتضررة من مياه الامطار والغير مؤهلة لاستقبال الطلاب والطالبات، وانه سيتم الاعلان عنها من قبل منطقة الأحمدي التعليمية كما سيتم إخطار أولياء الأمور والطلبة، وذلك بعد الانتهاء من الوقوف عليها بشكل نهائي. واكدت الوزارة بأن تعليق الدراسة في هذه المدارس جاء من منطلق الحفاظ على أرواح الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والحرص على سلامتهم وأمنهم، وبناء على توصية من مديري المدارس ومدير عام منطقة الأحمدي التعليمية.

من جانب آخر أكدت مصار مطلعة لـ «النهار» أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أعطى مديري المناطق صلاحية تعطيل المدارس التي تعاني اضرارا كبيرة.