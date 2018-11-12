الأولى

أعلن النائب عمر الطبطبائي عزمه تفعيل الادوات الرقابية ما لم يقر قانون ضوابط تعيين القياديين خلال ثلاثة اسابيع لافتا الى ان تقارير ديوان المحاسبة اكدت الخلل الكبير في صيانة الطرق..فهل حاسبتم احدا...وعندما نأتي لنحاسب تقولون اننا مؤزمون، مضيفا: وصلنا الى درجة ابتزاز نائب لوزير كي يدعمه في اي استجواب... وللاسف يرضخ الوزير ويعين جماعة هذا النائب.

وتساءل: أين خطة الطوارئ؟ هل استمعتم الى صافرة انذار؟ هل الدولة مستعدة لاي طارئ جديد؟ مشددا على ضرورة ابعاد اي شخص له علاقة بخطة الطوارئ لأنه فشل. من جانبه بين النائب أسامة الشاهين أن وزارة الأشغال أبرمت 273 عقداً خلال السنوات العشر الماضية بإجمالي فاق الـ21 مليارا و125 مليون دينار.

وأضاف أن العقود تضمنت 192 عقداً لصيانة طرق وساحات وشبكات تصريف مياه الأمطار و26 عقداً لصيانة وإنشاء شبكات مجاري الصرف الصحي و55 عقداً لإنشاء وصيانة طرق وجسور وتقاطعات.

وأكد أن تلك الأرقام المذكورة هي من واقع ما ورد لنا من الإجابات البرلمانية الموثقة، متسائلاً هل يتناسب ما شهدناه من أداء الشوارع والانفاق وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي مع حجم العقود الكبيرة والإنفاق الضخم؟