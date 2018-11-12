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الرئيس الفلسطيني يصل البلاد اليوم

سميرة فريمش
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الإثنين 12 نوفمبر 2018

يصل إلى البلاد اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد الرسمي المرافق في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
من جانبه كشف السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب أن زيارة الرئيس عباس تأتي في إطار التشاور الدائم بين قيادات البلدين ، وكذلك لتقديم الشكر للكويت على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أنه سيكرم خلال الزيارة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.
وقال طهبوب لـ «النهار»: إن تكريم الرئيس عباس لشخصيات كويتية يأتي عرفانا بما تقوم به الكويت من أجل القضية الفلسطينية، موضحا انها حملت تلك القضية في كل المحافل الدولية.


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