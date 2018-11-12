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كشف البنك المركزي عن ان ما يقارب من نصف عدد المواطنين مقترضون من البنوك المحلية، واشار المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك وليد العوضي خلال مؤتمر صحافي عقده البنك المركزي امس مع كبار قادة القطاع المصرفي للتعريف بضوابط الاقراض الجديدة، الى ان اجمالي المقترضين من البنوك المحلية اكثر من 734 الفاً ما بين مواطن ومقيم يمثلون 90% من القوى العاملة دون 50 عاما، وبين العوضي ان الرواتب نمت 12% بين عامي 2004 و2017، فيما ارتفعت معدلات التضخم التراكمية بنسبة مركبة بلغت 67%. ولفت الى ان متوسط الراتب الشهري للمقترضين يبلغ 1100 دينار، ومتوسط القرض الاستهلاكي 3600 دينار، فيما يبلغ متوسط القرض الاسكاني 23 الف دينار، وان متوسط كلفة الاقتراض وهي نسبة القسط الشهري الى صافي الراتب 27%.

واشار الى ان محفظة القروض شهدت معدل نمو مركب بلغ 14% منذ عام 2000 وحتى 2017 لتقفز من مليار الى 12 مليار دينار، مبينا ان كل فترة لم تكن بنفس وتيرة النمو فخلال الفترة من 2000 وحتى 2008 بلغت نحو 18% ومن 2009 الى 2017 بلغت 11%.

وكان نائب محافظ البنك المركزي يوسف العبيد قد اكد في بداية المؤتمر على ان البنك يولي القروض اهتماما كبيرا باعتبارها محورا اساسيا في الاستقرار المالي والنقدي لارتباطها المباشر بشريحة واسعة من المواطنين.

واشار ان «المركزي» خاطب وزارة التجارة للسيطرة على الاسعار بعد رفع حد الاقتراض.

وقال العبيد ان البنك ادخل مجموعة من التعديلات الجوهرية بشأن قواعد واسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل والقروض الاستهلاكية وذلك وفقا لحركة المؤشرات الاساسية للاقتصاد الوطني، واكد على ان البنك المركزي ليس وصيا على العملاء وان قرار الاقراض من عدمه متروك للبنوك المحلية.

يذكر ان البنك المركزي كان قد رفع حد القرض الاستهلاكي الى 25 الف دينار فيما ابقى القرض الاسكاني في حدود 70 الف دينار.